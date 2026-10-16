İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından İrem Helvacıoğlu özel hayatında geçirdiği çalkantılı günlerin ardından hayatının en anlamlı günlerinden birini kutladı. 1,5 yıl önce nikah masasına oturduğu ancak geçtiğimiz dönemde evliliklerinde kriz yaşayarak olaylı bir şekilde tek celsede boşandığı Ural Kaspar ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Sora 1 yaşına bastı. Boşanma sürecinde ailelerin araya girmesine rağmen yolları ayıran kızının velayetini alan ve kendi soyadını verebilmek adına eski eşiyle anlaşan güzel oyuncu minik kızının yeni yaşını unutulmaz bir organizasyonla kutladı. 90'lar konseptli renkli bir parti düzenleyen Helvacıoğlu sosyal medyada yaptığı duygu dolu paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

90'lar Temalı Doğum Günü Partisinde Dostlarıyla Bir Arada!

Ayrılığın ardından tüm vaktini kızı Sora'ya ve kariyerine adayan İrem Helvacıoğlu minik kızının 1. yaş günü için yakın dostlarının ve ailesinin katıldığı neşeli bir parti organize etti. 90'lar konseptiyle hazırlanan doğum günü kutlamasında eğlenceli anlar yaşanırken güzel oyuncu kızının büyüme yolculuğundaki bu ilk büyük dönüm noktasında gözyaşlarına ve heyecanına hakim olamadı.

Kızı Sora'nın velayetini üstlenen ve ona kendi soyadını vererek hayatına yeni bir sayfa açan Helvacıoğlu partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"Sen Benim Gördüğüm En Mutlu Gökyüzüsün"

Kızının yeni yaşını şiirsel ve son derece duygusal bir mesajla kutlayan usta oyuncu Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların altına şu içten ifadeleri not düştü:

"Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün. En parlak ışık saçan güneşi. En eşsiz şekilli pamuklarla süslenmiş bulutları olan tatlı Sora'm. Sen benim gördüğüm en mutlu gökyüzüsün. Tüm renklerini barındıran gökkuşağı. Geceleri huzur veren en tatlı ay ışığı. Yıldızlarla donatılmış eğlenceli haritaları olan, bir de o en zarif duruşuyla kuzey ışıklarını yansıtan gülüşünle sen benim dünyamın en tarifsiz gökyüzümsün. Seni çok seviyorum iyi ki geldin benim deli dünyama."

İrem Helvacıoğlu'nun bu duygu dolu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken oyuncu dostları ve hayranları minik Sora'ya "Nice mutlu sağlıklı yıllara", "Annesinin güzeli" mesajlarıyla dileklerini iletti.