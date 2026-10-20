İşte Benim Stilim’in Şampiyonu Survivor’a mı Geliyor?

Survivor 2027 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı’nın paylaşımında Emel Özkızıltaş da görüldü. Ünlü ismin yarışmaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu!

İşte Benim Stilim’in Şampiyonu Survivor’a mı Geliyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 20:00

Survivor 2027 için heyecan giderek artarken Acun Ilıcalı’nın sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir isim ortaya çıktı. Bir dönemin çok konuşulan yarışmalarından İşte Benim Stilim ile tanınan Emel Özkızıltaş’ın yarışmacı adayları arasında görülmesi yeni sezonla ilgili merakı artırdı. Peki, ekranların tanıdık yüzü Survivor parkurlarına çıkmaya mı hazırlanıyor? Şimdilik kesin bir yanıt yok ancak paylaşımlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Survivor Adayları Arasında Tanıdık Bir İsim

Acun Ilıcalı Survivor 2027 için yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerde Emel Özkızıltaş’ın da yer alması ünlü ismin yeni sezonda yarışabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Özkızıltaş’ın Survivor’a katılacağı henüz resmen açıklanmadı. Dolayısıyla şimdilik onun yeni sezon kadrosunda olacağı kesinleşmiş değil.

“Zennube” Lakabıyla Hafızalara Kazınmıştı

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, asıl mesleği kabin memurluğu olmasına rağmen televizyon dünyasında adını duyurmayı başardı. 2014 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunu birincilikle tamamladı ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

Yarışma sırasında jüri üyesi Nur Yerlitaş’ın taktığı “Zennube” lakabı da hafızalara kazındı. Özkızıltaş’ın Türkan Şoray’ın Balıkçı Azize karakterini taklit ettiği anlar da uzun süre konuşuldu.

Çarkıfelek’te de Ekran Karşısına Çıkmıştı

Özkızıltaş İşte Benim Stilim sonrasında televizyon kariyerine devam etti ve Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev aldı. Geçen yıl yeniden İşte Benim Stilim kadrosuna katılarak ekranlara dönmüştü.

Survivor 2027’de Format da Değişiyor

Yeni sezonda geçmiş şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’in takım kaptanı olması planlanıyor. Takımlarda gönüllüler mücadele edecek ve büyük ödül 10 milyon TL olacak. Yarışmanın 1 Ocak’ta başlaması planlansa da kesin tarih ve kadro henüz açıklanmadı. Emel Özkızıltaş’ın yarışmaya katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Sevdam Karadeniz’e Reyting Darbesi! Final Kapıda mı? Sevdam Karadeniz’e Reyting Darbesi! Final Kapıda mı?
İbrahim Büyükak Ve Oğuzhan Koç’tan Bomba Haber! İbrahim Büyükak Ve Oğuzhan Koç’tan Bomba Haber!
Simge Sağın Yıkıldı! Can Dostuna Böyle Veda Etti Simge Sağın Yıkıldı! Can Dostuna Böyle Veda Etti
Bir Başkadır Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Tarihi Açıklandı Bir Başkadır Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Tarihi Açıklandı
Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı Yasemin Hadivent Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Şaşırttı! Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı Yasemin Hadivent Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Şaşırttı!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz'i Nisa Melis Telli Büyüdü: Son Hali Tanınmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz'i Nisa Melis Telli Büyüdü: Son Hali Tanınmıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı
  • 14-10-2026 19:38

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"