Zeynep Beşerler ve oğlu Kerem'in Bodrum'da eğlenceli deniz keyfi

Zeynep Beşerler, geçtiğimiz günlerde Bodrum Turgutreis'te oğlu Kerem ile denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

Zeynep Beşerler ve oğlu Kerem'in Bodrum'da eğlenceli deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2024 11:33

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz aylarda boşandığı iş insanı Emir İçgören ile ayrılığının ardından Bodrum Turgutreis'te oğlu Kerem ile deniz keyfi yaparken görüntülendi. 2013 yılında evlendiği İçgören'den ayrılma sebebinin 'ihanet' olduğu konuşulan Beşerler, oğlu Kerem ile eğlenceli anlar yaşadı.

Anne-oğul, el ele denize girerek küçük bir top ile oyun oynadı. Kerem'in bol kahkahalarıyla renklendirdiği anlarda, Beşerler bir ara topu tutamayarak dengesini kaybedip düştü. Eğlenceli vakit geçiren ikili, Kerem'in topu yanlışlıkla başkalarının yakınlarına atması üzerine ağızlarını kapatarak güldüler.

Yaklaşık yarım saat denizde kalan Zeynep Beşerler ve oğlu Kerem'in bu eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı. Beşerler'in enerjik ve neşeli hali, tatilcilerin dikkatini çekti.

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