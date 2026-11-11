Feyza Civelek Hakkında Torpil Tartışmaları Yeniden Alevlendi: Oynadığı 5 Dizide Senarist Annesi Çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle geniş bir popülerlik yakalayan Feyza Civelek annesi Melis Civelek'in projeden ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından bu kez magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiayla geldi. Sosyal medyada bir kullanıcının oyuncunun IMDb filmografisini tek tek inceleyerek dizilerin senaristlerini araştırması uzun süredir konuşulan torpil tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kariyerindeki 5 Büyük Dizide de Annesinin İmzası Var

Feyza Civelek'in kariyer basamaklarını tırmandığı projeler incelendiğinde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

Lara karakteriyle tanındığı Adını Feriha Koydum'un senaryosunda Melis Civelek imzası yer alıyordu.

Çiçek Çelik karakterini canlandırdığı Güllerin Savaşı'nın senaristliğini yine Melis Civelek üstlendi.

Damla Akar rolüyle yer aldığı Bir Umut Yeter dizisinde projenin arkasındaki isim yine Civelek'ti.

Nazlım karakterine hayat verdiği Sol Yanım'ın senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

2022'den bu yana Nilay karakterini canlandırdığı ve 138 bölüm yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin senarist kadrosunda da Melis Civelek bulunuyordu. 5 sezonun ardından ekipten ayrıldı.

Böylece Feyza Civelek'in düzenli olarak rol aldığı beş dizinin tamamında annesinin senaryo ekibinde yer aldığı netlik kazandı. Oyuncunun geçmişte Kavak Yelleri ve Acemi Cadı dizilerinde ise yalnızca birer bölümlük konuk oyuncu olarak yer aldığı biliniyor. Ayrıca Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de annesinin yazdığı Sandık Kokusu ve Anne Yarısı gibi projelerde rol alması dikkat çekti.

"Kapıyı Açtı Kendi Ayaklarımla İlerledim"

Hakkında çıkan torpil iddialarına daha önce verdiği röportajlarda samimi açıklamalarla yanıt veren Feyza Civelek annesinin sektörde kendisine bir yol açtığını kabul etmişti. Senem Aydın'ın programına konuk olduğunda "Annenin sayesinde bir yere geldin" eleştirilerine başta çok kırdığını zamanla bunlara gülüp geçtiğini belirten oyuncu annesinin kendisine sadece bir kapı araladığını o kapıdan içeri kendi emekleriyle ve audition (seçme) vererek girdiğini savunmuştu.