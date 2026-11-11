Sahneden Sert Tepki: Blok3 Konserinde Kadına Şiddete İzin Vermedi!

Blok3 (Hakan Aydın) konserinde kadına şiddete müdahale etti. Şarkıyı yarıda kesip şiddet gören anne ile küçük kızını kulisinde ağırladı.

Sahneden Sert Tepki: Blok3 Konserinde Kadına Şiddete İzin Vermedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 14:43

Sahne adı Blok3 olarak bilinen ünlü rap sanatçısı Hakan Aydın verdiği son konserde yaşanan olayla magazin ve sosyal medya gündemine damga vurdu. Konser alanındaki coşkulu anlar sırasında seyirciler arasında bir erkeğin yanındaki kadına şiddet uyguladığını fark eden ünlü şarkıcı yaşananlara tepkisiz kalmadı. Şarkısını aniden keserek duruma sert bir şekilde müdahale eden sanatçının o anları sosyal medyada takdir topladı.

"Eğlenmeyi Bilmiyorsanız Gelmeyin!"

Şiddet olayını görür görmez sahneden mikrofonla seslenen Hakan Aydın olayın faili olduğu öne sürülen kişiye sert ifadelerle tepki gösterdi. Şiddete geçit vermeyen ünlü rapçi sahneden şu sözlerle isyan etti:

"Yahu arkadaş eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Yanındaki kadına mı vurdun sen?"

Tepkisinin ardından konseri durduran sanatçı şiddete maruz kalan kadını ve olay sırasında gözyaşlarına boğulan küçük kızını sahneye davet etti.

Anne ve Kızını Kulisinde Ağırladı

Ağlayan küçük kızı yanına çağırarak sarılan ve onu sakinleştirmeye çalışan Hakan Aydın gösterdiği hassasiyetle seyircilerden büyük alkış aldı. Yaşanan üzücü olayın ardından mağdur anne ve küçük kızını kulisinde ağırlayarak kendileriyle yakından ilgilenen ünlü şarkıcının bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Örnek davranış", "Gerçek bir sanatçı duruşu" şeklinde binlerce tebrik mesajı aldı.

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