Eşref Tek Dizisinde Kadro Tamamlandı: Görkem Sevindik'in Partneri Belli Oldu

Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat'lı Eşref Tek dizisinde Görkem Sevindik'in partneri Kübra Balcan oldu. Dizi Aralık 2026'da Prime Video'da

Eşref Tek Dizisinde Kadro Tamamlandı: Görkem Sevindik'in Partneri Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 14:33

Eşref Rüya dizisinin başarısının ardından dijital bir platform için hazırlanan Eşref Tek'te kadro şekilleniyor. Merakla beklenen dizide Görkem Sevindik'in partneri de belli oldu. İşte detaylar...

Aysel Karakteriyle Eşref Tek Kadrosunda

Yapımcılığını TimBi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda usta isim Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim daha önce açıklanmıştı. Yakışıklı oyuncunun partneri Aybüke Pusat olmuştu. Görkem Sevindik'e eşlik edecek kadın oyuncu da belli oldu. Doğanın Kanunu dizisinde Vera'ya hayat veren Kübra Balcan Eşref Tek'le anlaştı. Güzel oyuncu dizide Aysel karakterine hayat verecek.

TimBi imzalı dijital dizi Eşref Tek dizisi için heyecan dorukta. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı dizide Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek başrol kadın oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Eşref Tek kadrosuna ayrıca Mazlum Çimen ve Simge Yurdatapan da dahil oldu. Sosyal medyada "Şampiyonlar ligi gibi kadro" yorumları yapılırken Eşref Rüya fanları ise "Eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Eşref Tek Ne Zaman Yayınlanacak?

Eşref Tek'in yayın tarihi de merak ediliyordu. Henüz net tarih verilmese de dizi için ay konusunda karar verildi. Eşref Tek Aralık 2026 itibarıyla dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Benzer Haberler
Yasemin Sakallıoğlu ve Eşinden Samimi Çocuk İtirafı: Yasemin Sakallıoğlu ve Eşinden Samimi Çocuk İtirafı: "Artık Gelsin, Hazırım!"
Sahneden Sert Tepki: Blok3 Konserinde Kadına Şiddete İzin Vermedi! Sahneden Sert Tepki: Blok3 Konserinde Kadına Şiddete İzin Vermedi!
Feyza Civelek Hakkında Torpil Tartışmaları Yeniden Alevlendi: Oynadığı 5 Dizide Senarist Annesi Çıktı! Feyza Civelek Hakkında Torpil Tartışmaları Yeniden Alevlendi: Oynadığı 5 Dizide Senarist Annesi Çıktı!
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı
Anne ve Babasının İzinde: Gupse Özay ile Barış Arduç'un Kızları Jan Asya Seslendirme Yaptı! Anne ve Babasının İzinde: Gupse Özay ile Barış Arduç'un Kızları Jan Asya Seslendirme Yaptı!
2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var! 2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!