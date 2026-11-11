Eşref Tek Dizisinde Kadro Tamamlandı: Görkem Sevindik'in Partneri Belli Oldu

Eşref Rüya dizisinin başarısının ardından dijital bir platform için hazırlanan Eşref Tek'te kadro şekilleniyor. Merakla beklenen dizide Görkem Sevindik'in partneri de belli oldu. İşte detaylar...

Aysel Karakteriyle Eşref Tek Kadrosunda

Yapımcılığını TimBi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda usta isim Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim daha önce açıklanmıştı. Yakışıklı oyuncunun partneri Aybüke Pusat olmuştu. Görkem Sevindik'e eşlik edecek kadın oyuncu da belli oldu. Doğanın Kanunu dizisinde Vera'ya hayat veren Kübra Balcan Eşref Tek'le anlaştı. Güzel oyuncu dizide Aysel karakterine hayat verecek.

TimBi imzalı dijital dizi Eşref Tek dizisi için heyecan dorukta. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı dizide Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek başrol kadın oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Eşref Tek kadrosuna ayrıca Mazlum Çimen ve Simge Yurdatapan da dahil oldu. Sosyal medyada "Şampiyonlar ligi gibi kadro" yorumları yapılırken Eşref Rüya fanları ise "Eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Eşref Tek Ne Zaman Yayınlanacak?

Eşref Tek'in yayın tarihi de merak ediliyordu. Henüz net tarih verilmese de dizi için ay konusunda karar verildi. Eşref Tek Aralık 2026 itibarıyla dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşacak.