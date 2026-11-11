Yasemin Sakallıoğlu ve Eşinden Samimi Çocuk İtirafı: "Artık Gelsin, Hazırım!"

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar ile katıldığı davette çocuk istediklerini açıkladı. "Artık hazırım ama gelen yok" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu ve Eşinden Samimi Çocuk İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 14:52

Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar'la birlikte önceki gün bir davette görüntülendi. Ünlü çift çocuk sorularına da cevap verdi. İşte detaylar...
 


"Çocuk Çıksın Gelsin Bu Kez O Gelmiyor"


Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar katıldıkları bir etkinlikte magazin muhabirleriyle karşılaştı. Sorulara ayaküstü cevap veren ünlü çift artık çocuk istediklerini açıkladı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, özel hayatlarına dair çarpıcı itiraflar yaptı. Sakallıoğlu, "Artık samimiyetimle söylüyorum çocuk çıksın gelsin. Bugüne kadar ben hazır olmayı bekliyordum, ben hazırım o gelmiyor bu kez de…Çocuk istiyoruz utanma söyle ya!"  dedi.


"Sürekli Psikoloğa Giderim"


Ünlü komedyen ardından sözlerini şöyle sürdürdü:  "Ben çocuğunu çok takip eden, bir anne olurum. Çocuğumu çok bunaltabilirim. Sürekli psikoloğa giderim." 

 

 

 

 

 

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