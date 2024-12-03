Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik gönderme!

Son dönemin popüler isimlerinden Zeynep Bastık, sadece şarkılarıyla değil, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı şarkıcı, Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğiyle hayranlarına samimi anlar yaşattı.

Takipçisinden gelen "Dürüst ol, kalbini en son nerede bıraktın?" sorusuna Serkay Tütüncü'nün bir fotoğrafını paylaşarak yanıt veren Bastık, "Kalbimi genelde şu beyefendiyle birlikte Ege'de bırakıyorum" diyerek aşkını gözler önüne serdi. Paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplayan Bastık, esprili üslubuyla da dikkat çekti.

Bir diğer takipçisinin "En çok kimi seviyorsun?" sorusuna ise Bastık, "Seni tabii ki anam!" yanıtını verdi. Şarkıcının bu cevabı, hayranlarını güldürürken annesiyle olan güçlü bağını da gözler önüne serdi.

Zeynep Bastık’ın aşk dolu paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkıcının hem kariyerindeki hem de özel hayatındaki mutluluğu, sevenlerini de mutlu etmeye devam ediyor