Zeynep Bastık'tan Hayranlarına Özel İtiraf Gibi Sözler: "Mutlu Bir Yuva Kurduk"

Zeynep Bastık ilk Zorlu PSM konserinde evlenince önceliklerinin değiştiğini söyledi. Yeni şarkısı 'Evinin Yolu'nu ilk kez seslendirdi.

Zeynep Bastık'tan Hayranlarına Özel İtiraf Gibi Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 09:09

Youtube'da yaptığı cover çalışmalarla adını geniş kitlelere duyuran başarılı popçu Zeynep Bastık kariyerinde ilk kez Zorlu PSM'de konser verdi. İstabul'da hayranlarıyla buluşan şarkıcı hem sahnede tercih ettiği kıyafetleri hem de sahne tasarımıyla adından söz ettirdi. İşte detaylar....
 

Görsel Şölen ve Yüksek Enerji


Zeynep Bastık geceye özel olarak hazırlanan sahnesinde adeta devleşti. Konserine uzun ve bordo renginde kadife bir elbiseyle çıkan Bastık daha sonra ise eteğini çıkararak yeni bir tarza büründü. Hem şarkılarının ritmini hem de dans koreografilerini zirveye taşıyan ünlü popçu salonu dolduran binlerce kişiye enerjisi yüksek, coşku dolu anlar yaşattı.

 

"Evlenince Önceliklerim Değişti"

 

 

Konserde hayranlarıyla dertleşen Zeynep Bastık evlilik sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu Serkay Tütüncü'yle geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan şarkıcı, evlendikten sonra hayatında bazı değişiklikler olduğunu söylediç Ünlü popçu, "Mutlu bir yuva önceliğiyle geçirdiğim bir dönemdi. Serkay'la bunu gerçekleştirdik. Artık işlerimize geri döndük." ifadelerini kullandı.

Yeni Şarkısı "Evinin Yolu"nu İlk Kez Canlı Seslendirdi


Zeynep Bastık'ın konserini izlemeye gelenlere bir de sürprizi vardı. Genç yıldız yeni piyasaya süreceği "Evinin Yolu" isimli şarkısını ilk kez seslendirdi. Şarkı dinleyicilerden tam not aldı. Zeynep Bastık sahne tasarımı,  kostümleri, evliliğe dair açıklamaları ve yeni şarkısıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

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