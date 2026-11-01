Arzum Onan’dan 53. Yaşında Duygulandıran İtiraf!

1993 Avrupa Güzeli ve oyuncu Arzum Onan 53’üncü yaşını sosyal medyadan yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Yeni yaşına girerken objektif karşısına geçen ve verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Onan sadece doğum günü fotoğraflarıyla değil yazdığı satırlarla da dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hayatına, yaşadıklarına ve geride bıraktığı yıllara dair sözleri oldukça duygusaldı.

Onan’ın paylaşımında en çok öne çıkan nokta ise yaşadığı her duyguyu kucaklayan mesajı oldu. Kırgınlıklarını, sevinçlerini, kayıplarını ve sevdiklerinden aldığı gücü bir arada anan oyuncu yeni yaşını yalnızca bir kutlama günü olarak görmediğini gösterdi.

“İçimden Geçen Bütün Yaşları Kutluyorum”

Arzum Onan doğum günü paylaşımına içten bir not ekledi. Hayatında yaşadığı değişimlerin kendisinde bıraktığı izlerden söz eden oyuncu kaybettiklerinin özlemini ve sevdiklerinin sıcaklığını da unutmadı.

Onan kırılganlığını ve gücünü daha iyi tanıdığı yılları geride bıraktığını ifade ederken doğada zorlu koşullarda bile ışığa uzanan taşkıranotuna benzettiği bir yolculuktan bahsetti. Paylaşımındaki şu sözler ise özellikle dikkat çekti:

“Yani; sadece bugünü değil buraya gelene kadar içimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları da kutluyorum. İyi ki doğdum.”

Bu sözler takipçileriyle paylaştığı doğum günü mesajının en anlamlı bölümünü oluşturdu.

Özel Hayatıyla da Gündemde

Arzum Onan’ın özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıl süren evliliği 2023 yılında sona eren oyuncunun bu birliktelikten Can adında bir oğlu bulunuyor.

Onan bir süredir iş insanı Orkan Özkan ile birliktelik yaşıyor. 53’üncü yaşını kutlayan ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerine hayatın tüm iniş çıkışlarını kucaklayan anlamlı bir mesaj verdi.