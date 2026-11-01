Şafak Sezer’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Türk komedi sinemasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer yeni bir film projesiyle değil son görüntüsüyle gündeme geldi. 56 yaşındaki oyuncunun son fotoğraflarını görenler eski haline göre yaşanan değişimi fark etmeden geçemedi. Özellikle yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken sosyal medyada estetik iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.

Yıllardır canlandırdığı komik karakterlerle izleyicilerin gönlünde yer edinen Sezer son dönemde fiziksel değişimiyle de merak uyandırıyor. Daha önce verdiği kilolarla gündeme gelen oyuncunun yeni fotoğrafları yüzündeki dolgunluk ve gergin görünüm nedeniyle dikkat çekti.

Şafak Sezer’in Son Halini Görenler Şaşkın

Şafak Sezer’in katıldığı galalarda ve verdiği röportajlarda çekilen fotoğrafları geçmiş yıllardaki görüntüleriyle karşılaştırılmaya başlandı. Oyuncunun yüz hatlarının eskisinden farklı görünmesi estetik müdahale yaptırmış olabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Özellikle yüzündeki dolgunluk ve daha gergin görünüm takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Ancak Sezer’in estetik operasyon geçirdiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Gündeme gelen yorumlar şimdilik iddialardan ibaret.

Botoks ve Dolgu İddiaları Yeniden Gündemde

Aslında Şafak Sezer’in dış görünüşüyle ilgili konuşulanlar yeni değil. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda da değişen görüntüsü nedeniyle benzer yorumlarla gündeme gelmişti. Yüzündeki gerginlik ve mimiklerinin farklı görünmesi botoks ve dolgu yaptırdığı iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Bununla da kalmamış kısa sürede 8 kilo verdiği ve yağ aldırdığı yönünde söylentiler de magazin gündemine taşınmıştı.

Sezer ise hakkında çıkan yorumlara kendine has mizah anlayışıyla karşılık vermişti. Şimdi paylaşılan yeni fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelen oyuncunun görüntüsü, estetik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Bakalım Sezer konuşulan değişimle ilgili bir açıklama yapacak mı?