Engin Altan Düzyatan’dan Şov! Mike Tyson Ve Ronaldinho’yla Buluştu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan Ürdün seyahatinde karşılaştığı dünyaca ünlü isimlerle gündeme geldi. Bir organizasyon kapsamında Ürdün’e giden ünlü oyuncu eski profesyonel boksör Mike Tyson ve Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi. Düzyatan’ın bu buluşmalardan paylaştığı kareler de dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde babasını son yolculuğuna uğurlayan oyuncu daha önceden planlanan programı için Ürdün’e hareket etti. Yoğun geçen günlerin ardından katıldığı etkinlikte hem tarihi yerleri gezdi hem spor dünyasının unutulmaz isimleriyle tanışma fırsatı buldu.

Petra’nın Büyüsüne Kapıldı

Ülke genelinde düzenlenen spor etkinliğine katılan Engin Altan Düzyatan organizasyonun sosyal ve kültürel programı kapsamında Ürdün’ün dünyaca ünlü tarihi kenti Petra’yı ziyaret etti.

Tarihi yapıları yakından inceleyen ve bölgenin atmosferini keşfeden oyuncu gezisinden keyifli anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Petra’nın etkileyici görüntüleri arasında yaptığı paylaşımda seyahatinin kendisinde güzel izler bıraktığını anlattı.

Mike Tyson ve Ronaldinho ile Aynı Organizasyonda

Düzyatan’ın Ürdün ziyaretinde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise karşılaştığı ünlü isimler oldu. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile bir araya gelen oyuncu etkinlikte futbol dünyasının efsane isimlerinden Ronaldinho ile de aynı ortamı paylaştı.

Üstelik Ronaldinho ile yan yana oturması da organizasyonun öne çıkan anlarından biri oldu. Dünyaca ünlü iki sporcu ile aynı etkinlikte buluşan Düzyatan seyahatinden oldukça memnun ayrıldı.

“Çok Güzel Anılarla Döndüm”

Oyuncu paylaşımında Ürdün’e ve Petra’ya duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı: “Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere”

Düzyatan’ın bu paylaşımı takipçilerine seyahatinden geriye kalan güzel anları da göstermiş oldu.