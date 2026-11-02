Blok3'ün Reklam Bedeli Dudak Uçuklattı: 100 Milyon TL İstediği İddia Edildi!

Başarılı şarkıcı Blok3'ün bir reklam filminde oynamak için 100 milyon TL talep ettiği öne sürüldü. Reklam bedeli magazin gündeminde şok yarattı.

Blok3'ün Reklam Bedeli Dudak Uçuklattı: 100 Milyon TL İstediği İddia Edildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 10:03

Ünlü rapçi Blok3 sarsıcı bir iddiayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının bir reklam filminde kamera karşısına geçmek için talep ettiği öne sürülen rakam duyanları adeta şoke etti.
 

Ortalığı Karıştıran İddia


Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göre; Türkiye'nin büyük markalarından birinin sahibi Blok3'ten reklam yüzleri olmasını istedi. Fakat sanatçıyla doğrudan iletişim kuramayan marka aracılar vasıtasıyla tekliflerini iletti. İddiaya göre aracı iş insanının ekibine Blok3'ün Türkiye çekilmesi şartıyla reklam filminde rol almak için 100 milyon TL istediğini iletti. Bu rakam duyanları şoke etti. Magazin dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı.

 

Rakam Kime Ait?


Bu rakamın gerçekten Blok3'ün talebimi yoksa aracının isteğimi olduğu merak konusu oldu. Konuyla ilgili ne şarkıcıdan ne de menajerlik ekibinden bir açıklama yapılmadı. İddialar karşısında sessizliğini koruyan popüler rapçinin ne diyeceği merak konusu oldu. "Acaba Blok3 gerçekten 100 milyon TL talep etti mi?" sorusu sosyal medyada yayıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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