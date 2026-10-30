Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın aşkı belgelendi! Yeraltı dizisinde tanışan ünlü çiftin sosyal medyadan paylaştığı ilk romantik kare.

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 12:00

Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığına yönelik söylentiler magazin kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. İkilinin aşkları belgelendi. Güzel oyuncu ilk paylaşımı yaptı. 
 


Set Arkadaşlığı Aşka Dönüştü

Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen Devrim Özkan'ın bir dönem futbolcu Lucas Torreira ile ilişkisi gündemden düşmüyordu. Çiftin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda rol alan Özkan'ın ayrılığın ardından adı meslektaşı Deniz Can Aktaş ile anılmaya başladı.

 

Deniz Kenarından İlk Romantik Kare

Devrim Özkan, Deniz Can Akta'la  birlikte çekilen romantik bir karesini Instagram hesabından paylaşarak aşk iddialarına ilişkin dikkat çeken bir adım attı. Deniz kenarında, dalgaların arasında yan yana poz veren ikilinin romantik karesi kısa sürede ilgi gördü.

Benzer Haberler
Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı! Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı!
Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı! Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı!
Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi
Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: "Güzelliğin Benimle Olsun"
Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler! Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler!
Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu! Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!