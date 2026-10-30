Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!

Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığına yönelik söylentiler magazin kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. İkilinin aşkları belgelendi. Güzel oyuncu ilk paylaşımı yaptı.





Set Arkadaşlığı Aşka Dönüştü

Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen Devrim Özkan'ın bir dönem futbolcu Lucas Torreira ile ilişkisi gündemden düşmüyordu. Çiftin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda rol alan Özkan'ın ayrılığın ardından adı meslektaşı Deniz Can Aktaş ile anılmaya başladı.

Deniz Kenarından İlk Romantik Kare

Devrim Özkan, Deniz Can Akta'la birlikte çekilen romantik bir karesini Instagram hesabından paylaşarak aşk iddialarına ilişkin dikkat çeken bir adım attı. Deniz kenarında, dalgaların arasında yan yana poz veren ikilinin romantik karesi kısa sürede ilgi gördü.