Şebnem Ferah'tan Adana'da Muhteşem Dönüş: 7 Yıl Sonra 16 Bin Kişiyle Buluştu!

Yedi yıl aradan sonra Adana'da 16 bin hayranıyla buluşan Şebnem Ferah Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda unutulmaz bir konsere imza attı.

Şebnem Ferah'tan Adana'da Muhteşem Dönüş: 7 Yıl Sonra 16 Bin Kişiyle Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 09:47

Bir süredir sahnelere ve müzik hayatına ara veren Şebnem Ferah yedi yılın ardından geri döndü. İstanbul'da başlayan konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı bu kez Adana'da sevenlerinin karşısına çıktı. Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nı dolduran 16 bin müzikseverle şarkılarını hepbir ağızdan seslendirdi. 

On Binler Tek Ses Oldu

Şebnem Ferah sahneye  tezahüratlar eşliğinde çıktı. Başarılı rockstar repertuvarıyla müzikseverleri coşturdu. 16 bin kişi Şebnem Ferah'ın şarkılarını eşlik etti. 

Piyano Eşliğinde Duygu Dolu Anlar

Geccenin en romantik anı ise akustik bölümde yaşandı. Sahnede yer alan tüm müzik aletleri sustu, sadece piyano konuştu. Piyanist Ozan Tügen'le birlikte Şebnem Ferah, Yağmurlar ve Deli Kızım Uyan şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak Ferah'a eşlik etti. Bu büyüleyici alar izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı.
 

Hayranlarının Yoğun İlgisine Karşılıksız Kalmadı


Adanalı sevenlerinin gösterdiği yoğun sevgi seline karşı kayıtsız kalamayan Şebnem Ferah konserini uzattı. Konser süresi bitmesine rağmen sahneden inmeyen sanatçı unutulmaz bir konsere imza attı.
 

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