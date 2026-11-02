Motive'den 10 Bin Kişilik Dev Konser: "O Çocuğa Verdiğim Sözü Tutuyorum!"

Motive konser maruzatına hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Ataköy Marina'da dev bir konsere imza atan ünlü rapçi alanı dolduran yaklaşık 10 bin müzikseverle birlikte en sevilen şarkılarını tek bir ağızdan seslendirdi. Yoğun ilginin ve coşkunun bir an olsun eksilmediği gece unutulmaz anlara sahne olurken Motive'nin sahnede yaptığı duygusal ve samimi açıklamalar magazin gündeminin merkezine oturdu.

10 Bin Kişi Hep Bir Ağızdan Söyledi

Konser alanını hıncahınç dolduran on binlerce hayranının coşkulu tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Motive performansının ilk dakikalarından itibaren enerjisiyle büyüledi. Daldığı her projede listelerin altını üstüne getiren başarılı sanatçı hit parçalarını sahneyi dolduran dev kalabalıkla birlikte söyledi. Konser boyunca dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglar ve sahne hakimiyetiyle tam not alan rapçi rap müzik sahnesindeki güçlü yerini bir kez daha kanıtladı.

Yeni Şarkısı Akila İçin Duygusal İtiraf

Gecenin en duygusal ve anlamlı anları ise sanatçının yeni parçası Akila hakkında konuştuğu sırada yaşandı. Şarkıyı seslendirirken duygulandığı gözlenen Motive parça ve klip sürecine dair içini döktü. Doğup büyüdüğü toprakları ziyaret ettiğini ve klipte kendi ailesinden yakın çevresinden isimlerin de yer aldığını belirten ünlü rapçi şu ifadelere yer verdi:

"Doğup büyüdüğüm yerlere gittiğim, ailemden insanların klipte yer aldığı, manevi değeri yüksek bir şarkı oldu. İstediğim geri dönüşü aldım."

12 Yaşındaki Çocukluk Hayaline Verdiği Sözü Tutuyor

Müzik yolculuğuna dair çok özel açıklamalarda bulunan ve bugünkü başarısının ardındaki özveriye dikkat çeken Motive alaylı olarak başladığı kariyerindeki kararlılığını şu sözlerle özetledi:

"Ben alaylıyım. 12 yaşında bu işe gönül verdim. O çocuğa verdiğim sözleri tutmaya devam ediyorum."