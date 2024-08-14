Zeynep Bastık’tan cesur paylaşımlar: Instagram’ı Salladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Zeynep Bastık, paylaştığı cesur karelerle dikkat çekti.

Zeynep Bastık’tan cesur paylaşımlar: Instagram’ı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 18:08

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram’da paylaştığı cesur karelerle yine adından söz ettirdi. 2.1 milyon takipçisi bulunan Bastık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ile uzun bir tatil yaparken, tatil anılarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

31 yaşındaki Bastık, son paylaşımlarında cesur pozlarına "olé" notunu ekledi. Takipçileri, ünlü şarkıcının bu pozlarına "Yanıyorum eyvah" gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Zeynep Bastık, hayranlarına özel anlarını paylaşmaktan geri durmuyor. Son paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Bastık, takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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