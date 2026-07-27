Hande Yener'in Bu Yüzden'i Yaz Turnesine Damga Vurdu!

Hande Yener'in hit şarkısı Bu Yüzden yaz turnesinde yeniden fırtına estiriyor. Binlerce müziksever şarkıyı hep bir ağızdan söylüyor.

Hande Yener'in Bu Yüzden'i Yaz Turnesine Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 15:50

Türk pop müziğinin dev ismi Hande Yener hız kesmeden sürdürdüğü yaz konserleri maratonuyla bu sezona da damgasını vurmaya devam ediyor. Sahne şovları ve bitmeyen enerjisiyle hayranlarını büyüleyen ünlü sanatçı bu yaz sürpriz bir şekilde yeniden yükselişe geçen hit şarkısı Bu Yüzden'le konser alanlarında adeta fırtınalar estiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında konser alanlarını dolduran binlerce müziksever efsaneleşen parçaya hep bir ağızdan eşlik ederek yaz gecelerine damga vuran unutulmaz anlara imza atıyor.

Sevmediğim Fikrini… Sözleriyle Müzikseverler Coşuyor

Açık hava sahnelerini ve festival alanlarını dolduran coşkulu kalabalık özellikle şarkının ikonikleşen Sevmediğim fikrini... sözleriyle başlayan bölümünde adeta dev bir koroya dönüşüyor. Konser repertuarının en çok beklenen ve heyecanın zirveye çıktığı anı haline gelen Bu Yüzden yıllar sonra yakaladığı bu yeni ivmeyle yazın en çok konuşulan müzik olaylarından biri olmayı başardı. Dinleyicilerin her konserde sergilediği bu yoğun ilgi ve coşku Hande Yener'in zamansız şarkılarının gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hitlerim Nesilleri Buluşturuyor

Şarkısının yıllar sonra dijital dünyada ve sahnelerde yeniden viral olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten usta sanatçı Hande Yener hislerini samimiyetle dile getirdi. Eserlerinin zamana meydan okumasından gurur duyduğunu ifade eden güzel popçu "Şarkılarımın yıllar sonra yeniden keşfedilmesini çok seviyorum. Bir parçanın yeni nesille buluşup yeniden hayat bulması çok kıymetli. Her konserde binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik etmesi bana aynı heyecanı yeniden yaşatıyor. Sanırım en büyük mutluluk da bu hitlerimin nesilleri buluşturmaya devam ettiğini görmek." açıklamasında bulundu.

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