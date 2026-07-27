Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu Çiftinin Kızları Dünyaya Geldi!

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol çifti anne baba oldu! Kızlarına Defne Yaz adını veren çiftin isim tercihi dizideki karakterle tesadüf oluşturdu.

Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu Çiftinin Kızları Dünyaya Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 15:28

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ın başarılı oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu ve ekranların tanınan haber spikeri Merve Dinçkol ilk bebeklerini kucaklarına almanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren ve bir süredir anne-baba olma heyecanı duyan ünlü çiftin minik bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Magazin dünyasının sevilen çiftinin bu mutlu haberi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek hayranlarından ve dostlarından tebrik mesajları yağmuru aldı.

Bebeklerinin İsmi Defne Yaz Oldu!

Özel hastanede gerçekleşen doğumun ardından Merve Dinçkol Şerifoğlu bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift uzun süredir merakla beklenen minik bebeklerine Defne Yaz adını verdi. Doğum sonrası alınan bilgilere göre hem taze anne Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun hem de minik bebeğin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu öğrenildi. Hamilelik süreci boyunca kızlarının ismini sır gibi saklayan ikilinin tercih ettiği bu özel isim kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri haline geldi.

Dizi Sayesinde Tatlı Bir Tesadüf Yaşandı

Kızlarının ismini hamilelik boyunca gizli tutan ünlü çiftin seçtiği Defne ismi son derece eğlenceli ve tatlı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve reyting rekorları kıran Muhtemel Aşk dizisinde de ana karakterlerden birinin adının Defne olması izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tatlı bir berekete ve sürprize yoruldu. Çok sayıda kullanıcı ünlü oyuncunun rol aldığı projeyle hayatındaki bu anlamlı gelişmenin kesişmesini tebrik mesajlarıyla taçlandırdı.

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