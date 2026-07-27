Rapçi Blok3'e Suikast Planı: Telefonlarından Çıkan Mesajlar Şoke Etti!

İstanbul'da gerçekleşen kundaklama ve kurşunlama olaylarının faillerini adım adım izleyen emniyet güçleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenledikleri dev operasyonla ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan detaylı incelemelerde Blok3 sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'a yönelik kan donduran bir suikast hazırlığı içinde oldukları ortaya çıkarıldı. Bodrum'daki saklanma adreslerinde silahlarla yakalanan şebekenin telefon trafiği ve dijital materyalleri magazin ve adliye gündemine adeta bomba gibi düştü.

Blok Adlı Gizli Grup Kurup Anlık Konum Paylaşmışlar

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı kurşunlama olaylarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri iki olayın da faillerinin aynı şebeke olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum'da saklandığı adresleri belirleyen İstanbul ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 4 adet ruhsatsız tabanca 6 şarjör ve 88 fişek ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin sosyal medyada Blok adıyla gizli bir grup kurdukları rapçi Hakan Aydın'ın kaldığı otel bilgilerini kullandığı lüks araçları ve anlık konumlarını bu grupta paylaştıkları belgelendi.

Şüpheliler Tatile Geldik Dedi Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinde yöneltilen iddiaları ve suikast suçlamalarını reddetti. Zanlıların verdikleri ilk ifadelerde "Biz kimseye suikast yapmayacaktık sadece tatil yapmak amacıyla Bodrum'a geldik" dedikleri öğrenildi. Ancak elde edilen kuvvetli dijital deliller silahlar ve fiziki takip raporları doğrultusunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde ünlü rapçiye yönelik olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.