Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Ekranların sevilen ve yetenekli yüzlerinden Akın Akınözü yeni sezonda iddialı yapım Aşk ve Taht dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken özel hayatında da unutulmaz bir vefa örneğine imza attı. Geçtiğimiz dönemde kaybettiği değerli annesi Özlem Akınözü'nün vefat yıl dönümünde duygu dolu bir adım atan başarılı aktör annesinin adını ölümsüzleştirmek için rotayı Doğu Anadolu'ya çevirdi.

Annesinin anısını toplumsal bir faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Akınözü Bingöl'de hayata geçirilen anlamlı bir projenin bizzat başında yer aldı.

Özlem Akınözü Arın Atölyesi

Başarılı oyuncu Akın Akınözü Hayır Kapısı Derneği bünyesinde Bingöl'de kurulan ve hem kadın istihdamına katkı sunmayı hem de bölgedeki çocuklara geleceğe dair umut olmayı amaçlayan Özlem Akınözü Arın Atölyesi'nin resmi açılışına katıldı.

Annesinin adını taşıyan atölyenin açılış kurdelesini keserken duygusal anlar yaşayan yakışıklı oyuncu bölge halkı ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Zor Gününde Sevdikleri Yalnız Bırakmadı

Bu anlamlı ve manevi değeri yüksek günde Akın Akınözü'nü sevgilisi Melis Uzunoğlu ile merhum annesi Özlem Akınözü'nün yakın dostu olan usta oyuncu Yeşim Gül de yalnız bırakmadı.

Toplumsal Dayanışma Ve Vefa

Annesinin hatırasını kadınların üretime katıldığı ve çocukların eğitimle buluştuğu bir merkezle yaşatmayı seçen ünlü aktörün bu anlamlı davranışı hem açılışa katılan vatandaşlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Yeni projeleri öncesinde annesine olan vefa borcunu bu özel yatırımla ödeyen Akın Akınözü hem oyunculuk kariyerindeki duruşu hem de toplumsal duyarlılığıyla bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.