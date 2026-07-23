Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Akın Akınözü merhum annesi Özlem Akınözü'nün adını Bingöl'de açılan atölyede yaşatacak. Açılışa sevgilisi Melis Uzunoğlu da katıldı.

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 14:54

Ekranların sevilen ve yetenekli yüzlerinden Akın Akınözü yeni sezonda iddialı yapım Aşk ve Taht dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken özel hayatında da unutulmaz bir vefa örneğine imza attı. Geçtiğimiz dönemde kaybettiği değerli annesi Özlem Akınözü'nün vefat yıl dönümünde duygu dolu bir adım atan başarılı aktör annesinin adını ölümsüzleştirmek için rotayı Doğu Anadolu'ya çevirdi.

Annesinin anısını toplumsal bir faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Akınözü Bingöl'de hayata geçirilen anlamlı bir projenin bizzat başında yer aldı.

Özlem Akınözü Arın Atölyesi

Başarılı oyuncu Akın Akınözü Hayır Kapısı Derneği bünyesinde Bingöl'de kurulan ve hem kadın istihdamına katkı sunmayı hem de bölgedeki çocuklara geleceğe dair umut olmayı amaçlayan Özlem Akınözü Arın Atölyesi'nin resmi açılışına katıldı.

Annesinin adını taşıyan atölyenin açılış kurdelesini keserken duygusal anlar yaşayan yakışıklı oyuncu bölge halkı ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Zor Gününde Sevdikleri Yalnız Bırakmadı

Bu anlamlı ve manevi değeri yüksek günde Akın Akınözü'nü sevgilisi Melis Uzunoğlu ile merhum annesi Özlem Akınözü'nün yakın dostu olan usta oyuncu Yeşim Gül de yalnız bırakmadı.

Toplumsal Dayanışma Ve Vefa

Annesinin hatırasını kadınların üretime katıldığı ve çocukların eğitimle buluştuğu bir merkezle yaşatmayı seçen ünlü aktörün bu anlamlı davranışı hem açılışa katılan vatandaşlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Yeni projeleri öncesinde annesine olan vefa borcunu bu özel yatırımla ödeyen Akın Akınözü hem oyunculuk kariyerindeki duruşu hem de toplumsal duyarlılığıyla bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Benzer Haberler
Popüler Rapçi Reynmen Kedisinin Saldırısına Uğradı, Hastanelik Oldu! Popüler Rapçi Reynmen Kedisinin Saldırısına Uğradı, Hastanelik Oldu!
Güzel Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den Büyüleyici Norveç Çıkarması! Güzel Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den Büyüleyici Norveç Çıkarması!
Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı! Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'dan Dizi Sektörüne Olay Sitem! Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'dan Dizi Sektörüne Olay Sitem!
90'lar Nostaljisi Rüzgarı! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen Yıllar Sonra Görüntülendi! 90'lar Nostaljisi Rüzgarı! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen Yıllar Sonra Görüntülendi!
"Acım Konuşabilecek Kadar Olgunlaşmadı": Kardeş Acısı Dinmeyen Bahar Candan Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!