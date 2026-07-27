Partner Olan Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in Rolleri Belli Oldu!

Yeni yayın döneminde ekranlara damga vurmaya hazırlanan ve ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Hamal dizisi kadrosuyla şimdiden magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Başrollerini Türk televizyon tarihinin iki usta ismi Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'in paylaşacağı yapım açıklandığı ilk andan itibaren büyük merak uyandırmıştı. İki ünlü oyuncu arasındaki 21 yaşlık farkı sosyal medyada ve magazin kulislerinde çeşitli tartışmalara ile eleştirilere yol açarken heyecanla beklenen projede ikilinin üstleneceği karakterlerin detayları nihayet netleşti.

Eylül Ayında Sete Çıkıyor: Güçlü Bir İntikam Ve Aşk Hikayesi

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ile Onur Kaynarca'nın ortaklaşa üstlendiği KYN Yapım imzalı iddialı dizinin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek son derece güçlü bir intikam ve tutkulu bir aşk hikayesini konu alacak projenin eylül ayında çekimler için resmen sete çıkacağı öğrenildi. Senaryosunu başarılı senaristler Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise usta isim Mustafa Şevki Doğan'ın oturacağı Hamal dizisi güçlü hikayesi ve rejisiyle şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Oktay Kaynarca Hamal Kemal Fahriye Evcen İse Hayat Karakteriyle Geliyor

Gündeme düşen yaş farkı tartışmalarının ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konu olan karakter dağılımı da gün yüzüne çıktı. Dizide ekranların tecrübeli yüzü Oktay Kaynarca Hamal Kemal karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra iddialı bir televizyon projesiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen ise Hayat karakterine hayat verecek. Çatışmalı ve sürprizlerle dolu bir ilişki yumağını ekrana taşıyacak olan iki ünlü ismin ekran uyumu ve dizideki performansları şimdiden dizi tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.