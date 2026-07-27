Gökçe Eyüboğlu'ndan Yeni Rolü İçin İmaj Hamlesi: Sarı Saçlara Veda Etti

Ekranların tecrübeli ismi Gökçe Eyüboğlu yeni sezonda Show TV'nin iddialı projesi Sevdan Bir Ateş ile dönüyor. Karakter yaratma konusundaki titizliğiyle bilinen oyuncu, yine yaptı yapacağını ve rolü için imajını baştan aşağı yeniledi.

Dizi kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlayan bu değişim oyuncunun hayranlarını epey şaşırttı açıkçası.

Kadın'dan Sevdan Bir Ateş'e Her Projede Bambaşka Biri

Gökçe Eyüboğlu'nu Kadın, Zümrüdüanka, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum, Şahane Hayatım ve Ben Leman gibi çok izlenen projelerden hatırlıyoruz zaten. Yer aldığı her işte karakterin ruhuna uygun bir tarz yakalamayı başaran oyuncu bu alışkanlığını yeni projesinde de bozmadı.

İzleyicinin karşısına yine bambaşka bir siluetle çıkmak isteyen Eyüboğlu yeni karakteri için hazırlıklarını tamamlayıp kuaför koltuğuna oturdu.

Mihre Karakteri İçin Saç Rengini Değiştirdi

Merakla beklenen dizide Murat Ünalmış'ın canlandıracağı Mirza karakterinin kız kardeşi Mihre rolüne hayat verecek olan güzel oyuncu işe saçlarından başladı. Uzun süredir kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarına veda eden Eyüboğlu rengi sıcak kahve tonlarına döndürdü.

Yeni imajıyla çekilen ilk pozlarını sosyal medyada paylaşan başarılı ismin doğal tonları kısa sürede büyük beğeni topladı. Saç rengindeki bu radikal değişim dizide canlandıracağı Mihre karakterine dair merakı da bir epey artırdı.

Set Çekimleri Öncesi Tam Not Aldı

Gerek oyunculuk performansı gerekse rolleri için girdiği bu görsel dönüşümlerle sektörde fark yaratan Eyüboğlu yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun Sevdan Bir Ateş setinden gelecek ilk görüntüleri ise şimdiden heyecanla bekleniyor.