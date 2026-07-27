Aslı Enver'in İlk Projesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

 Kavak Yelleri ile büyük çıkış yakalamıştı. Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Aslı Enver'in başarı hikâyesi sanılandan çok daha eskiye uzanıyor. İlk projesinden bilinmeyen yönlerine kadar merak edilenler haberimizde.

Aslı Enver'in İlk Projesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 16:30

Şimdilerde çocuğuyla güzel ve mutlu pozlar paylaşan Aslı Enver Kavak Yelleri dizisiyle tanındı. Ancak oyuncunun televizyon kariyeri aslında yıllar önce TRT ekranlarında başladı. İşte hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı detaylar, unutulan ilk projesi ve özel hayatına dair samimi açıklamalar.


Londra'dan Setlere: Kariyerinin İlk Yılları

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984'te Londra'da doğdu. 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra televizyon kariyerine başladı.

Sanılanın aksine ekran yolculuğu Kavak Yelleri’yle değil, 2002 yılında TRT’de yayımlanmış Uzay Sitcomu dizisiyle başladı. Ardından Hayat Bilgisi, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi rol aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Disleksi Hakkında Yaptığı Açıklamalar

Disleksi nedeniyle senaryo çalışırken zaman zaman zorlandığını, senaryoları çalışırken ciddi bir çaba harcadığını söylüyor. Senaryoları çalışırken metinlerin altını çizdiğini ve zaman zaman sesli dinleme yöntemini kullandığını anlatıyor. Meğer disiplinli çalışmasıyla bu durumun üstesinden geliyormuş.

 

Samimi Pozitifliği ve Bilinmeyen Yönleri

Ekrandaki duruşu nedeniyle uzun boylu algılansa da gerçek boyunun 1.65 cm olduğunu dile getiriyor. Yaz aylarında yüzünde beliren çillerini çok sevdiğini, kışın çilleri kaybolduğunda kendini eksik hissettiğini ifade ediyor. Yemek yemeye, özellikle de tatlılara karşı büyük bir tutku besleyen oyuncu, diyet dönemlerinde biraz huysuzlaşabildiğini de esprili bir dille anlatıyor.
 

Mütevazı ve Doğal Bir Yaşam

Gereksiz alışveriş yapmayı sevmediğini söylüyor ve ev dekorasyonuna merak duyduğunu ekliyor. Yön duygusunun zayıf olduğunu ve teknolojiyle arasının pek iyi olmadığını da aktarıyor. Oyuncu göz önünde bir yaşam sürmese de oyunculuk kariyerinin dışında da yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem olmaya devam ediyor.

 

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