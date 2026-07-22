Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!

Ekranların fırtınalar estiren yarışma programı Survivor 2026'da mücadele eden ve sergilediği hırslı tavırların yanı sıra karıştığı tartışmalar nedeniyle diskalifiye edilerek adaya veda eden profesyonel boksör Seren Ay Çetin sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve aktif sosyal medya kullanımıyla adından söz ettirmeye devam eden genç boksör bu kez hiç beklemediği bir isimden gelen olay yorumla neye uğradığını şaşırdı.

Deniz kenarında çektiği keyifli bir reels videosunu "Kiminle gitmek istersin?" notuyla Instagram hesabında paylaşan Seren Ay Çetin'in gönderisinin altına Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün "Hayriye Hanım"ı usta oyuncu Güven Hokna yorum yaptı.

"Denizi Pisletiyorsun!" Yorumu Şok Etkisi Yarattı

Usta sanatçı Güven Hokna'nın genç sporcunun denizden paylaştığı eğlenceli videoya hiçbir ön uyarı olmadan "Denizi pisletiyorsun" yazması hem Seren Ay Çetin'i hem de takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Gelen bu sert yorum karşısında neye uğradığını şaşıran Çetin usta oyuncunun mesajının altına "Anlamadım?" yanıtını vermekle yetinmedi; yaşanan bu anı ekran görüntüsü alarak kendi hikayesinde paylaştı.

"Kendisine Hiç Yakıştıramadım"

Usta oyuncuya olan kırgınlığını dile getiren Seren Ay Çetin paylaşımında; "Yıllarca Yaprak Dökümü'nde severek izlediğim ve mesleğine saygı duyduğum hanım Güven Hokna'nın videoma yaptığı yorum karşısında şok oldum ve kendisine hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Aman Ağzımızın Tadı Kaçmasın

Yaşadığı şaşkınlığı Yaprak Dökümü dizisinin fenomen repliğiyle tiye alan eski Survivor yarışmacısı videoyu yeniden dolaşıma sokarak üzerine "Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece" notunu düşüp tartışmayı tatlıya bağlamaya çalıştı.

Yeşilçam ve dizi sektörünün duayen isminin bir genç sporcuya yaptığı bu sert çıkış kısa sürede magazin sayfalarında ve dijital platformlarda haftanın en çok konuşulan polemiklerinden biri haline geldi.