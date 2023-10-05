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Zeynep Bastık'tan ayna pozları!

İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşen ünlü şarkıcı Zaynep Bastık, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Ünlü ismin ayna önünde çektiği kareler, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Zeynep Bastık'tan ayna pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2023 11:04

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u geride bırakarak İzmir'in Urla ilçesine taşınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Bastık'ın ayna karşısında çektiği kareler, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son gönderisi, 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında büyük yankı uyandırdı. Siyah bir elbiseyle ayna karşısında poz veren ünlü şarkıcı, ardı ardına paylaştığı fotoğrafların altına siyah kalp emojisi ekledi.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı ve takipçilerinden gelen yorumlar arasında, "Türkiye'de daha iyisi yok", "Gerçekten manken gibi bir kadınsın" ve "Güzelliğinle büyüleniyoruz" gibi övgü dolu sözler yer aldı.

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