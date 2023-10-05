Zeynep Bastık'tan ayna pozları!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u geride bırakarak İzmir'in Urla ilçesine taşınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Bastık'ın ayna karşısında çektiği kareler, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son gönderisi, 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında büyük yankı uyandırdı. Siyah bir elbiseyle ayna karşısında poz veren ünlü şarkıcı, ardı ardına paylaştığı fotoğrafların altına siyah kalp emojisi ekledi.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı ve takipçilerinden gelen yorumlar arasında, "Türkiye'de daha iyisi yok", "Gerçekten manken gibi bir kadınsın" ve "Güzelliğinle büyüleniyoruz" gibi övgü dolu sözler yer aldı.