İstanbul'da yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında açıklanan şüpheli listesinde Fatih Erkoç isminin yer alması söz konusu kişinin ünlü sanatçı Fatih Erkoç olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. İddiaların sosyal medyada ve çeşitli mecralarda yayılmasının ardından açıklama yapan sanatçı Fatih Erkoç soruşturma dosyasında adı geçen kişinin kendisi olmadığını belirterek yaşanan durumun yalnızca isim benzerliğinden kaynaklandığını duyurdu.

632 Şüphelinin Yer Aldığı Soruşturma Listesi Karışıklığa Yol Açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada dosya kapsamında 632 şüphelinin bulunduğu açıklanmıştı. Soruşturma sürecinde 91 şirkete kayyum atanırken 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu bildirilmişti. Kamuoyuna yansıyan listede Fatih Erkoç adının bulunması aynı ismi taşıyan ünlü müzisyenin gündeme gelmesine neden oldu.

"Söz Konusu Olayla Herhangi Bir İlgim Bulunmamaktadır"

Hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Fatih Erkoç, dosyadaki ismin başka bir kişiye ait olduğunu vurguladı. Şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı haber sitelerinde, televizyon kanallarında ve bazı sosyal medya hesaplarında 'FON VURGUNU' dosyasında adı geçen Fatih Erkoç ile aramızda yalnızca isim benzerliği vardır. Haberlerde adı geçen kişi başka bir Fatih Erkoç'tur. Söz konusu olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden kaynaklanan karışıklığı gidermek için bu açıklamayı paylaşmak istedim."