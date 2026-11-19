Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından Aşk Tesadüfleri Sever 16 yıl sonra yeni filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ı buluşturan yapımcılığını Böcek Film ve Benesta'nın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 3 dün akşam Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşen görkemli galasında ilk kez izleyici karşısına çıktı. Sanat ve cemiyet dünyasından yoğun katılımın olduğu gecede filmin duygusal sahneleri ve gösterim sonunda ekibin ayakta alkışlanması öne çıktı.

Duygusal Sahneler ve Gözyaşları Galaya Damga Vurdu

20 Kasım'daki vizyon tarihi öncesinde düzenlenen gala gecesi, sinema ve sanat dünyasının pek çok tanınmış simasını bir araya getirdi. Genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda İpek Sorak'ın oturduğu ve hikayesini kaleme aldığı filmin senaryosu Funda Dündar imzası taşıyor. Başrol oyuncuları Mehmet Günsür ile Devrim Özkan'ın yanı sıra tüm film ekibinin yer aldığı gece serinin yıllar sonra sinema salonlarına dönüşünü kutlayan özel bir buluşmaya sahne oldu.

Gösterim boyunca salonda yoğun bir duygusal atmosfer oluşurken izleyenlerin pek çok sahnede gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Finalin ardından film ekibi dakikalarca ayakta alkışlanırken davetliler oyuncuları performanslarından ötürü kutlayarak filme tam not verdi.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'dan Filmin Ruhuna Dair Sözler

İlk filmde hayat verdiği Özgür karakterine 16 yıl sonra yeniden dönen Mehmet Günsür karakterin yıllar içindeki dönüşümünü ve yaşadığı derin kaybı beyazperdeye aktarıyor. Galada duygularını dile getiren Günsür, filmin temel sorusunu şu sözlerle özetledi:

"16 yıl sonra Özgür karakterinin ayakkabılarını yeniden giymek çok güzel bir duygu. Özgür'ün yaşadığı acı çok farklı bir kayıp. Dünyada pek eşi benzeri olduğunu sanmıyorum. Bir insanın hayatını kaybeden sevgilisinin kalbiyle yaşamını sürdürmesi nasıl bir duygu? Biz de bu filmde aslında izleyicilere bu soruyu sordurmak istiyoruz."

Yeni hikayede Mavi karakterine hayat veren Devrim Özkan ise çocukluğunda ve gençliğinde izlediği serinin bir parçası olmanın heyecanını paylaştı. Özkan projedeki deneyimini şöyle anlattı:

"Ben de bir Aşk Tesadüfleri Sever izleyicisiydim. Yıllar sonra bir oyuncu olarak bu hikayenin parçası olmak benim için çok gurur verici. Böylesine değerli isimlerle aynı sette çalışmak çok güzeldi. Ömer Hocam, İpek Hocam ve bütün oyuncu arkadaşlarımızla harika bir ekip olduk. Herkes birbirine çok yardımcı oldu. Büyüklerimizden de küçüklerimizden de çok şey öğrendik. Umarım bizim hissettiğimiz güzellikleri seyirciye de yansıtabiliriz."

Partneri Mehmet Günsür ile uyumuna da değinen Özkan, "Mehmet her zaman çok saygı duyduğum ve birlikte çalışmak istediğim bir oyuncuydu. Yıllar sonra partnerim oldu. Onun gibi bir insanla aynı sahneyi paylaşmak gerçekten gurur verici. Çekimler boyunca bütün fikirlerimi dinledi, anlamaya çalıştı ve birlikte üretmemiz için bana çok yardımcı oldu. Benim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Yıldız Kadro ve Konuk İsimlerle 20 Kasım'da Vizyonda

Özgür ve Mavi'nin yollarının kesişmesiyle başlayan yeni hikayeyi geçmişle bugün arasında güçlü bağlar kurarak anlatan Aşk Tesadüfleri Sever 3 zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'a; Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Serhan Süsler, Müge Duygun, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten eşlik ediyor. Filmde ayrıca Bennu Yıldırımlar, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emin Gürsoy, Ruhi Sarı ve Ayşe Arman konuk oyuncu olarak yer alıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3 20 Kasım'da CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda izleyiciyle buluşacak.