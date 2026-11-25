Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray ile Aston Villa arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı tribünden izlemek için stadyuma geldi. Sanatçının stada çakarlı bir araçtan inerek girmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aracın kime ait olduğu ise merak konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından stadyum girişindeki o anlar tartışma yarattı.

RAMS Park'taki Karşılaşmaya Çakarlı Araçla Giriş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırladığı mücadeleyi takip etmek üzere RAMS Park'a gelen Mahsun Kırmızıgül çakarlı araçtan inerken görüntülendi. Magazin Burada adlı hesapta paylaşılan görüntüler hızla yayılırken şarkıcının hangi araçtan indiği ve araca neden bindiği sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlattı.

Aracın Kime Ait Olduğu Henüz Açıklanmadı

Stadyum önünde kaydedilen görüntülerin ardından gözler söz konusu aracın kime ait olduğuna çevrildi. Mahsun Kırmızıgül'ün bindiği çakarlı aracın kime ait olduğu ya da araca hangi nedenle bindiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.