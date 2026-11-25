Türk sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından hayvanseverlere anlamlı bir çağrıda bulundu. Her açıklaması ve her paylaşımı magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Serenay Sarıkaya Instagram hesabından paylaştığı karelerle sahiplenme mesajı verdi. Köpeklerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Tanıştırayım. Rüzgar, Dante, Kırpık ve Tarçın"

Sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanan Serenay Sarıkaya köpeklerle çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımında hayvanseverlere seslenen Serenay Sarıkaya şu notu düştü:

"Tanıştırayım. Rüzgar, Dante, Kırpık ve Tarçın. Satın alma, sahiplen"

Sahiplenme Mesajı Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Serenay Sarıkaya'nın sahiplenmeye dikkat çeken çağrısı, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Ünlü oyuncunun Rüzgar, Dante, Kırpık ve Tarçın ile yer aldığı kareler çok sayıda beğeni ve yorum alırken, çağrı takipçilerinden de destek gördü.