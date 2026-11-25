Sadakatsiz dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu Melis Sezen tatil için Amerika'ya gitti. Kariyeri özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Melis Sezen New York'tan çekilen karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki oyuncunun fit ve formda görünümüyle öne çıktığı paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Melis Sezen'in Yeni Tatil Rotası New York Oldu

Sık sık seyahate çıkan ve sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Melis Sezen son tatil durağı olarak ABD'nin New York şehrini tercih etti. New York sokaklarından ve gezisinden kareler yayınlayan Melis Sezen, enerjik tarzı ve güncel haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Instagram Paylaşımlarına Kısa Sürede Beğeni Yağdı

Melis Sezen'in New York'tan paylaştığı fotoğraflar yayınlandıktan kısa süre sonra binlerce beğeni topladı. Fit görünümü ve neşeli kareleriyle öne çıkan ünlü oyuncunun paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.