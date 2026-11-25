İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat, iş ve medya dünyasından tanınmış isimlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, iş insanı İbrahim İzzet Özilhan, Burcu Özberk, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu gibi isimler yer aldı.
Dijital Materyaller ve Tanık Beyanlarıyla Yeni Delillere Ulaşıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada dosya kapsamı genişletildi. Soruşturmaya giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık beyanları, gizli tanık ifadeleri ile el konulan cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni bulgulara ulaşıldı. Elde edilen deliller ışığında savcılık aralarında iş insanı İzzet Özilhan, sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İşte Gözaltına Alınan 24 İsim
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin listesi şu şekilde açıklandı:
Özcan Deniz
Deniz Çakır Baykal
İbrahim İzzet Özilhan
Burcu Özberk
Murat Ceylan
Murat Başoğlu
Erdal Bozkuş
Cansu Taşkın
Özden Cerrahoğlu
Muammer Kapucuoğlu
Mehmet Can Karcı
Pınar Bent
Deniz Sözen
Ceylan Kaya
Işıl Işık Demir
Burhan Karaca
Cem Güler
İbrahim Yılmaz
Saghar Shojaeı
İlknur Şahin
Meltem Özkayadan
Seher Grothe Sevdişan
Ufuk Gündoğdu
Onur Yüksel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen adli sürece ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur."