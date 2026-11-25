İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat, iş ve medya dünyasından tanınmış isimlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, iş insanı İbrahim İzzet Özilhan, Burcu Özberk, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu gibi isimler yer aldı.

Dijital Materyaller ve Tanık Beyanlarıyla Yeni Delillere Ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada dosya kapsamı genişletildi. Soruşturmaya giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık beyanları, gizli tanık ifadeleri ile el konulan cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni bulgulara ulaşıldı. Elde edilen deliller ışığında savcılık aralarında iş insanı İzzet Özilhan, sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İşte Gözaltına Alınan 24 İsim

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin listesi şu şekilde açıklandı:

Özcan Deniz

Deniz Çakır Baykal

İbrahim İzzet Özilhan

Burcu Özberk

Murat Ceylan

Murat Başoğlu

Erdal Bozkuş

Cansu Taşkın

Özden Cerrahoğlu

Muammer Kapucuoğlu

Mehmet Can Karcı

Pınar Bent

Deniz Sözen

Ceylan Kaya

Işıl Işık Demir

Burhan Karaca

Cem Güler

İbrahim Yılmaz

Saghar Shojaeı

İlknur Şahin

Meltem Özkayadan

Seher Grothe Sevdişan

Ufuk Gündoğdu

Onur Yüksel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen adli sürece ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur."