Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel 33'üncü yaş gününü yakın arkadaşlarıyla düzenlediği kutlamayla karşıladı. Dün gerçekleşen doğum günü buluşmasından renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel neşeli halleri ve zarif görünümüyle kısa sürede yoğun ilgi topladı. Paylaşılan fotoğraflar kısa zaman içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Siyah Beyaz Püsküllü Elbisesi ve Doğal Tarzıyla Öne Çıktı

Doğum günü partisinde arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Hande Erçel kutlama gecesi için seçtiği kostümle dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyaz püsküllü elbisesini doğal tonlardaki makyajıyla tamamlayan Erçel sade ve şık görünümüyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun parti boyunca objektiflere yansıyan enerjik ve samimi pozları sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar arasına girdi.

Çiçek Temalı Doğum Günü Pastası Gecenin Dikkat Çeken Detayı Oldu

Kutlama karelerinde yer alan detaylar da en az Hande Erçel'in tarzı kadar konuşuldu. Özellikle çiçekli temayla hazırlanan doğum günü pastası partinin öne çıkan unsurları arasında yer aldı. 33'üncü yaşını dostlarıyla bir arada kutlayan Hande Erçel'in doğum günü fotoğraflarına hayranları ve sanat dünyasından isimler tebrik mesajlarıyla eşlik etti.