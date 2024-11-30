Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün Etiler’de gecesi: "Bebeğim, sen böyle gel"

Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Etiler'de magazin muhabirlerine yakalandı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün Etiler’de gecesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2024 14:24

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, önceki gece Etiler’de bir mekândan çıkarken kameraların ilgi odağı oldu. Mekân çıkışı yaşanan küçük bir karışıklık ise çiftin sempatik anlarına sahne oldu.

Flaşların patlamasıyla hafif bir panik yaşayan ikili, hangi araca bineceklerini karıştırdı. Zeynep Bastık, sevgilisini unutarak bir anda taksiye yöneldi. Bu durum muhabirlerin dikkatinden kaçmazken, Serkay Tütüncü durumu hızlıca toparladı. Tütüncü, “Bebeğim, sen böyle gel” diyerek Bastık’ı yanına çağırdı ve çift bu hareketle herkesi güldürdü.

Muhabirlerin, “İçeride bir sorun mu yaşandı?” sorusuna aldırış etmeyen çift, yan yana gelerek objektiflere gülümsedi ve “İyi geceler” dilekleriyle araçlarına binip uzaklaştı.

Yaşanan kısa süreli karışıklık, çiftin hem eğlenceli hem de uyumlu halleriyle geceye damga vurdu. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkilerindeki sıcaklık ve doğal tavırlarıyla bir kez daha hayranlarından tam not aldı.

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