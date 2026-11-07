Güçlü Sesiyle Antalya’yı Salladı: Ebru Yaşar'dan Unutulmaz Festival Konseri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya durağında coşku tavan yaptı. Festivalin yedinci gününde Türk müziğinin güçlü sesi ve sevilen ismi Ebru Yaşar Antalyalı müzikseverlerle buluşarak sahne enerjisiyle büyüleyici bir akşam sundu.

Rekor Katılımlı Ücretsiz Konser

Antalya'nın ikonik mekanı Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen dev ücretsiz konserde Ebru Yaşar binlerce dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü canlı performansı ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken ünlü sanatçı, konser alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Efsanevi Şarkılarıyla Antalyalıları Coşturdu

Zengin repertuvarıyla müzik ziyafeti sunan Ebru Yaşar Cumartesi, Seni Anan Benim İçin Doğurdu, Havadan Sudan ve Ben Ne Yangınlar Gördüm gibi hafızalara kazınan hit şarkılarını Antalyalı hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan seslendirdi. Güçlü yorumu ve neşeli tavırlarıyla festival akşamına damga vuran sanatçı, müzikseverlerden tam not aldı.

Antalya Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat organizasyonları arasında yer alan festival Antalya'nın dört bir yanında sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor. Dev konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve zengin gastronomi programından oluşan rotasıyla Antalya Kültür Yolu Festivali kente kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor.