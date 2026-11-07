Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı

Kıvanç Tatlıtuğ koku tutkusunu açıkladı! 300'e yakın parfümü olduğunu belirten ünlü oyuncu setlerde ve günlük hayattaki parfüm rutinini anlattı.

Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 17:24

Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı projelerinde başrol oynayan yakışıklılığı ve karizmasıyla milyonların hayranlıkla takip ettiği Kıvanç Tatlıtuğ bu kez oyunculuğuyla değil hiç bilinmeyen bir tutkusuyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncunun sahip olduğu devasa koleksiyon ve parfümlere olan düşkünlüğü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"250, 300'e Yakın Parfümüm Bulunuyor"

Kokuya olan tutkusunu samimi bir dille dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ kendisini tam bir "koku manyağı" olarak tanımladı. Evinde adeta bir parfüm arşivi bulunduğunu belirten başarılı oyuncu, sahip olduğu şişe sayısını şu sözlerle açıkladı:

"Ben bir koku manyağıyım. Koku koleksiyonum var. 250, 300'e yakın parfümüm bulunuyor."

Setlerde ve Günlük Hayatta Parfüm Ritüeli

Parfüm kullanımını günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdiğini belirten ünlü oyuncu, set rutinlerinden de bahsetti. Projeye başlarken o karaktere özel kokular seçtiğini belirten Tatlıtuğ, "Bir sete girdiğim zaman kendime üç, beş parfüm belirliyorum. Günlük hayatımda da çok parfüm kullanan bir adamım" dedi.

Parfüm sıkma alışkanlıklarında da kendine has tarzı olduğunu vurgulayan yakışıklı oyuncu, kokuları katmanlamayı sevdiğini şu sözlerle özetledi:

"Bir parfümü giymeyi seviyorum, bir başkasını boynuma sıkıyorum."

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