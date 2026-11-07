Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi: "Hayatımın En Güzel Dönemini Yaşıyorum!"

Hafsanur Sancaktutan yeni imajıyla görüntülendi. Saç kestirme nedeni için "Depresyon değil, hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" dedi.

Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 16:53

Ekranların aranan ve başarılı oyuncularından Hafsanur Sancaktutan bir süre önce kısaltarak yenilediği imajıyla ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Saçlarının uzadığını ve yeniden kestirmek için kuaför yolunu tuttuğunu belirten güzel oyuncu neşeli halleri ve samimi açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu.

"Nişantaşı Yerine Yanlışlıkla Ayasofya'ya Gittim"

Kuaför randevusuna yetişmeye çalışırken yaşadığı komik yol macerasını basın mensuplarıyla paylaşan Hafsanur Sancaktutan "Nişantaşı'na geliyorum diye Ayasofya Camii'ne gitmişim dua ettim geçerken" diyerek tebessüm ettirdi.

Saçlarını kestirme kararı hakkında da konuşan ünlü oyuncu "Çok zamandır kestirmek istiyordum. Projem de bitince bana piyango bileti gibi bir şey oldu" sözleriyle radikal imaj değişikliğinin kendisine çok iyi geldiğini vurguladı.

Depresyon İddialarına Yanıt

Toplumda kadınların genellikle depresyona girdiklerinde saçlarını kestirdiğine dair iddiaların hatırlatılması üzerine güzel oyuncu hakkındaki tüm dedikodulara son noktayı koydu. Kendini çok huzurlu hissettiğini belirten Sancaktutan "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum çok şükür" diyerek keyfinin yerinde olduğunu açıkladı.

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