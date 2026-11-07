Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf: "Flört Etmeyi Severim Ten Uyumu Çok Önemli!"

Ünlü sunucu Saba Tümer flört etmeyi sevdiğini belirterek erkeklerde aradığı kriterleri sıraladı ve günümüz ilişkilerini eleştirdi.

Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 17:00

Ekranların neşeli ve sempatik ismi Saba Tümer Melis İşiten'in konuk olduğu programda özel hayatına ve ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalara imza attı. Günümüz ilişkilerindeki samimiyetsizliğe dikkat çeken ünlü sunucu flört anlayışından erkeklerde aradığı kriterlere, burç tecrübelerinden zorluklarla başa çıkma yöntemlerine kadar samimi itiraflarda bulundu.

Yeni Birini Hayatıma Sokmak Zor

Günümüzdeki insan ilişkilerinin yapısını eleştiren Saba Tümer sosyal medyanın ve modern yaşamın getirdiği yapaylığa vurgu yaptı. İnsanlar arasındaki samimiyetin kaybolduğunu belirten başarılı sunucu "İnsanların arasındaki samimiyet de kayboldu sunilik geldi. Arkadaşlık ilişkilerine de geldi özel hayat ilişkilerine de geldi. Herkes yapmacık, yani kimse samimi değilmiş gibi geliyor. Yeni bir insanı hayatıma sokmam zaten zaman alan bir şey zor bir şey yani. Özentilik çok fazla arttı. Eskiden bu kadar çok göz önüne serme yoktu. Görgüsüzlük had safhada herkes bir şey gösteriyor" diyerek sitemde bulundu.

Yengeç Burcu Erkeklerine Tövbe Etti

Aşk hayatına dair geçmiş deneyimlerini de paylaşan Tümer burçlar konusundaki tecrübelerini esprili bir dille dile getirdi. Hayatındaki en uzun ilişkilerin yengeç burcu erkekleriyle olduğunu belirten ünlü isim "Benim hep en uzun ilişkilerim yengeç burcu erkekleriyle oldu. Yengeç erkeğinin ne kadar beyaz, tatlı yalancı olduğunu bilecek kadar deneyimliyim artık. Tövbe!" ifadeleriyle güldürdü.

Bir Erkekte Aradığı Çekicilik Kriterlerini Sıraladı

Programda bir erkekte kendisini neyin etkilediğini anlatan Saba Tümer çekicilik kriterlerini şu sözlerle özetledi: "Beraber çok eğlenebilmek, iyi öpüşmesi, çok komik olması, çok zengin olması, güzel kokması."

Flört etmekten hoşlandığını ve bunun insanın enerjisini yukarı taşıdığını belirten Tümer ten uyumunun önemine şu sözlerle değindi:

"Ten uyumu gerçekten çok önemli bir şey yani. Zorlasan da uymuyor. Yok o bambaşka bir şey. O enerjinin tutması ten uyumunun tutması... O da tadından yenmeyecek bir şey. Severim flört etmeyi. İnsanın enerjisini yerine getiriyor ama öyle herkesle de flört edemezsin."

"Acıyı da Yası da Yaşamak Gerekiyor"

Hayattaki zorluklarla ve acılarla nasıl başa çıktığını da anlatan ünlü sunucu duygularını kendi iç dünyasında yaşamayı tercih ettiğini belirtti. Tümer "Sevmem insanlarla acımı paylaşmayı. Tabii ki de bir derdin olduğunda bir arkadaşına anlatıyorsun ama kimseyi sıkmayı da çok sevmiyorum. Çünkü ben kendim sıkılıyorum böyle şeylerden. O olayı kendi içimde çözerim. Acıyı da yası da yaşamak gerekiyor ki ilerleyebilesin" diyerek güçlü duruşunu gözler önüne serdi.'

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