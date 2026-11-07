Evlat Dizisinde Şok Gelişme: Yönetmen Değişti, Oyunculardan İndirim İstendi!

atv'nin yeni dizisi Evlat'ta yönetmen değişti. Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, M. Çağatay Tosun geldi. Oyunculardan ücret indirimi istendi.

Evlat Dizisinde Şok Gelişme: Yönetmen Değişti, Oyunculardan İndirim İstendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 16:33

Bozdağ Film imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan iddialı dönem dizisi Evlat'ın yapım sürecinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak geçen yaz Star TV için planlanan, ardından kanal değiştirerek atv'ye transfer olan ve 1970’li yılların atmosferini ekranlara taşıyacak olan dizinin mutfağında önemli adımlar atıldı.

Yönetmen Koltuğuna M. Çağatay Tosun Oturdu

Başrollerinde Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay gibi başarılı isimleri bir araya getiren iddialı yapımda bir kez daha yönetmen değişikliği yaşandı. Başarılı projelere imza atan usta yönetmen Neslihan Yeşilyurt projeye veda ederken, dizinin yeni yönetmeni sektörün tecrübeli ismi M. Çağatay Tosun oldu.

Ücretlerde İndirim Talebi!

Öte yandan, televizyon sektöründe son dönemde sıklıkla uygulanan bütçe kısıtlamaları ve revizyonlar Evlat dizisinin hazırlık sürecine de yansıdı. Şu günlerde pek çok projenin oyuncu kadrosunda olduğu gibi Evlat dizisi için daha önce el sıkışılan oyunculara da ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldüğü öğrenildi. Yapımın bütçe düzenlemelerinin ardından çekim takvimine hız vermesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı
Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu! Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf: Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf: "Flört Etmeyi Severim Ten Uyumu Çok Önemli!"
Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi: Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi: "Hayatımın En Güzel Dönemini Yaşıyorum!"
Güçlü Sesiyle Antalya’yı Salladı: Ebru Yaşar'dan Unutulmaz Festival Konseri Güçlü Sesiyle Antalya’yı Salladı: Ebru Yaşar'dan Unutulmaz Festival Konseri
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Duygusal İstanbul İtirafı: Kıvanç Tatlıtuğ’dan Duygusal İstanbul İtirafı: "Gözlerim Kapalı Götürseniz Kokusundan Anlarım!"
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Heidi Klum’dan Akılalmaz Kostüm! Kendi Elinin İçine Girdi
  • 01-11-2026 13:11

Heidi Klum’dan Akılalmaz Kostüm! Kendi Elinin İçine Girdi