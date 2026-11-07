Evlat Dizisinde Şok Gelişme: Yönetmen Değişti, Oyunculardan İndirim İstendi!

Bozdağ Film imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan iddialı dönem dizisi Evlat'ın yapım sürecinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak geçen yaz Star TV için planlanan, ardından kanal değiştirerek atv'ye transfer olan ve 1970’li yılların atmosferini ekranlara taşıyacak olan dizinin mutfağında önemli adımlar atıldı.

Yönetmen Koltuğuna M. Çağatay Tosun Oturdu

Başrollerinde Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay gibi başarılı isimleri bir araya getiren iddialı yapımda bir kez daha yönetmen değişikliği yaşandı. Başarılı projelere imza atan usta yönetmen Neslihan Yeşilyurt projeye veda ederken, dizinin yeni yönetmeni sektörün tecrübeli ismi M. Çağatay Tosun oldu.

Ücretlerde İndirim Talebi!

Öte yandan, televizyon sektöründe son dönemde sıklıkla uygulanan bütçe kısıtlamaları ve revizyonlar Evlat dizisinin hazırlık sürecine de yansıdı. Şu günlerde pek çok projenin oyuncu kadrosunda olduğu gibi Evlat dizisi için daha önce el sıkışılan oyunculara da ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldüğü öğrenildi. Yapımın bütçe düzenlemelerinin ardından çekim takvimine hız vermesi bekleniyor.