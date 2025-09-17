Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den havuzda aşk dolu poz!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, havuzdan paylaştıkları aşk dolu pozla sosyal medyada gündem oldu. Çiftin uyumu hayranlarını mest etti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2025 10:13

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Bir süredir birlikte olan ünlü çift, sık sık romantik paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bu kez tatillerinden havuzda verdikleri samimi pozla sosyal medyada gündem oldular.

Havuz keyfi sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, aşk dolu halleriyle takipçilerinin ilgisini çekiyor. Çiftin havuzdan paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sevenlerinden “Çok yakışıyorsunuz”, “Aşkın en güzel hali” gibi yorumlar geldi.

Romantik paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, daha önce de konserlerden, tatillerden ve özel günlerden paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Çift, havuz pozlarıyla da magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Çiftin uyumu konuşuluyor

Takipçileri, Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün enerjisini çok beğeniyor. İkilinin uyumu, her paylaşımda daha da dikkat çekiyor. Magazin kulislerinde ise bu ilişkinin uzun soluklu olacağı konuşuluyor.

