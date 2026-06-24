Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Manifest grubunun başarılı ve güzel üyesi Mina Solak yoğun geçen konser turnelerinin ardından çıktığı lüks tekne tatilinden ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz ortasında verdiği göz kamaştırıcı pozlarla büyüleyen güzel şarkıcı hem tarzıyla hem de fit görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maviliklerin Ortasında Doğal Güzellik

Popüler müzik listelerini altüst eden şarkıları ve güçlü sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mina Solak bu kez mavi turda stres atıyor. Ege'nin serin sularında tekneyle koyları gezen ünlü şarkıcı tatil tarzını yansıtan bikinili ve hasır şapkalı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal ve makyajsız güzelliğiyle dikkat çeken Solak'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Manifest grubu üyesi, fotoğraflarının altına "Mavinin her tonunda huzur bulmak..." notunu düşerek takipçileriyle tatil heyecanını paylaştı.

Sosyal Medya Yıkıldı: Dakikalar İçinde Binlerce Beğeni

Mina Solak’ın tekne güvertesinden paylaştığı bu sıcak yaz kareleri sosyal medya platformlarında kısa sürede adeta tsunam etkisi yarattı. Paylaşımın hemen ardından grubun hayranları ve sanat dünyasından dostları güzel şarkıcıya tebrik ve övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Takipçileri tarafından "Yazın en güzel karesi", "Hem sesi hem kendi çok güzel", "Manifest'in kraliçesi tatili hak etti" yorumları yapılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alarak keşfet listelerindeki yerini aldı.