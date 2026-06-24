Binlerce Kişi Hep Bir Ağızdan Söyledi: Buray Samsun'u Salladı!

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Karadeniz'in incisi Samsun'da müzik dolu etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında büyük bir coşkuyla takip edilen festivalin dördüncü gününde pop müziğin sevilen ismi Buray sahne aldı. Batı Park Sahnesi'ni hınca hınç dolduran binlerce Samsunlu, ünlü sanatçının hit şarkıları ve enerjisiyle unutulmaz bir festival akşamı yaşadı.

Binlerce Kişilik Dev Koro Hep Bir Ağızdan Söyledi

Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Batı Park'ta kurulan dev sahnede müzikseverlerin karşısına çıkan Buray ilk andan itibaren yoğun bir sevgi seliyle karşılaştı. Şarkıcının performansını yakından görmek isteyen hayranları saatler öncesinden konser alanını doldururken açılış notalarıyla birlikte coşku zirveye tırmandı.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Buray; Girdap, İstersen”, Aşk mı Lazım gibi müzik listelerini altüst eden en sevilen parçalarını seslendirdi.

Samsunlu müzikseverler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Buray'ın romantik ve hareketli şarkılarından oluşan geniş repertuvarına dev bir koro halinde, hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival Coşkusu Zirveye Taşındı

Sadece şarkılarıyla değil sempatik tavırları, sahne hakimiyeti ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak diyaloglarla da büyük beğeni toplayan Buray, Samsun'da festival ateşini adeta harmanladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehre getirdiği kültürel canlılığa muazzam sahne şovuyla katkıda bulunan başarılı sanatçı, konser sonunda Samsunlulara gösterdikleri bu muhteşem misafirperverlik ve enerji için teşekkürlerini sundu.