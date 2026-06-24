Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan Denizin Tadını Çıkardı

Ekranların başarılı ve yakışıklı oyuncularından Çağlar Ertuğrul uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Kayla Manukyan'la birlikte tatil rotasını eğlencenin ve güneşin kalbi Çeşme'ye çevirdi. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege'nin serin sularında atan ünlü çift plajda romantik ve neşeli anlar yaşarken objektiflere yakalandı.

Serin Suların Keyfini Çıkardılar

Çeşme'nin popüler plajlarından birinde deniz keyfi yapan ünlü çift gün boyu birbirlerinden ayrılmadı. Sıcak havanın etkisiyle kendilerini Ege'nin mavi sularına bırakan ikilinin plajdaki neşeli ve samimi halleri dikkat çekti.

Deniz içinde uzun süre sohbet eden ve şakalaşan Çağlar Ertuğrul'la Kayla Manukyan etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Doğal ve Uyumlu Tarzları Tam Not Aldı

Uzun yıllardır gözlerden uzak, seviyeli bir ilişki sürdüren çiftin plaj tarzı ve fit görünümleri de göz kamaştırdı. Çağlar Ertuğrul'un neşeli halleri ve sevgilisi Kayla Manukyan'la olan uyumu magazin muhabirlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Denizden çıktıktan sonra localarına geçerek dinlenmeye devam eden sevgililerin bu samimi ve cıvıl cıvıl yaz kareleri sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırarak hayranlarından tam not aldı.