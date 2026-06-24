Genç Oyuncu Ecrin Su Çoban'dan Servet Değerinde Tatil Kaçamağı!

Ecrin Su Çoban'ın ailesiyle yapacağı 6 günlük Antalya Belek tatiline 1 milyon 318 bin TL ödediği iddiası sosyal medyayı ikiye böldü.

Genç Oyuncu Ecrin Su Çoban'dan Servet Değerinde Tatil Kaçamağı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 15:35

Genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyeri ve sosyal medya içerikleriyle milyonlarca hayran edinen Ecrin Su Çoban bu kez dudak uçuklatan lüks tatil harcaması iddiasıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Dijital platformların ve ekranların popüler isminin ailesiyle birlikte gerçekleştireceği kısa yaz kaçamağı için ödediği öne sürülen rakam sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'ın ailesiyle birlikte Antalya'da geçireceği 6 günlük tatil için 1 milyon 318 bin lira ödediği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için yüksek meblağlı bir ödeme yaptığı öne sürüldü.

Günlüğü 220 Bin Lirayı Aşıyor!

Alice Müzikali, Masal Şatosu serisi, Babamın Kemanı ve son olarak Sihirli Annem: Periler Okulu gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan; aynı zamanda YouTube, TikTok ve Instagram'daki milyonlarca takipçisiyle dijital dünyanın en güçlü genç figürlerinden biri olan Ecrin Su Çoban iddialara göre tatil tercihini Antalya'nın dünyaca ünlü Belek bölgesinden yana kullandı.

Kulislere düşen iddialara göre; Çoban ve ailesi Belek'teki ultra lüks bir tesiste altı gün boyunca konaklayacak. Bu 6 günlük ultra lüks tatilin toplam maliyetinin 1 milyon 318 bin lira olduğu yani ailenin günlük harcamasının yaklaşık 220 bin lirayı aştığı öne sürüldü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Söz konusu astronomik rakamlar sosyal medya platformlarında çok kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi. Genç yıldızın harcamasıyla ilgili kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda.

Birçok kullanıcı sadece altı günlük bir tatil için öne sürülen 1.3 milyon liralık tutarın Türkiye şartlarında oldukça yüksek ve abartılı olduğunu savunurken; bir diğer kitle ise Ecrin Su Çoban'ın çocuk yaştan beri aralıksız çalıştığını hem dizi-film sektöründen hem de milyonluk sosyal medya hesaplarından bu kazancı fazlasıyla elde ettiğini belirterek harcamaların tamamen kişisel tercih olduğunu ifade etti.

Gözlerin çevrildiği Ecrin Su Çoban veya ailesinden, sosyal medyayı sallayan bu "servet değerindeki tatil" iddialarına ilişkin henüz resmi bir yalanlama ya da açıklama gelmedi. 

Benzer Haberler
Gülse Birsel’den Heyecanlandıran Paylaşım! Cem Yılmaz Sette! Gülse Birsel’den Heyecanlandıran Paylaşım! Cem Yılmaz Sette!
Kadir İnanır’dan Endişelendiren Haber! Son Durumu Şoke Etti Kadir İnanır’dan Endişelendiren Haber! Son Durumu Şoke Etti
Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı
Yıldız Tilbe'nin AVM Kombini Olay Oldu! Gören Dönüp Baktı Yıldız Tilbe'nin AVM Kombini Olay Oldu! Gören Dönüp Baktı
Kadir İnanır ve Soner Arıca’yı Buluşturan Acı Kayıp! Kadir İnanır ve Soner Arıca’yı Buluşturan Acı Kayıp!
Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!