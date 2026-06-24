Genç Oyuncu Ecrin Su Çoban'dan Servet Değerinde Tatil Kaçamağı!

Genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyeri ve sosyal medya içerikleriyle milyonlarca hayran edinen Ecrin Su Çoban bu kez dudak uçuklatan lüks tatil harcaması iddiasıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Dijital platformların ve ekranların popüler isminin ailesiyle birlikte gerçekleştireceği kısa yaz kaçamağı için ödediği öne sürülen rakam sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'ın ailesiyle birlikte Antalya'da geçireceği 6 günlük tatil için 1 milyon 318 bin lira ödediği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için yüksek meblağlı bir ödeme yaptığı öne sürüldü.

Günlüğü 220 Bin Lirayı Aşıyor!

Alice Müzikali, Masal Şatosu serisi, Babamın Kemanı ve son olarak Sihirli Annem: Periler Okulu gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan; aynı zamanda YouTube, TikTok ve Instagram'daki milyonlarca takipçisiyle dijital dünyanın en güçlü genç figürlerinden biri olan Ecrin Su Çoban iddialara göre tatil tercihini Antalya'nın dünyaca ünlü Belek bölgesinden yana kullandı.

Kulislere düşen iddialara göre; Çoban ve ailesi Belek'teki ultra lüks bir tesiste altı gün boyunca konaklayacak. Bu 6 günlük ultra lüks tatilin toplam maliyetinin 1 milyon 318 bin lira olduğu yani ailenin günlük harcamasının yaklaşık 220 bin lirayı aştığı öne sürüldü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Söz konusu astronomik rakamlar sosyal medya platformlarında çok kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi. Genç yıldızın harcamasıyla ilgili kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda.

Birçok kullanıcı sadece altı günlük bir tatil için öne sürülen 1.3 milyon liralık tutarın Türkiye şartlarında oldukça yüksek ve abartılı olduğunu savunurken; bir diğer kitle ise Ecrin Su Çoban'ın çocuk yaştan beri aralıksız çalıştığını hem dizi-film sektöründen hem de milyonluk sosyal medya hesaplarından bu kazancı fazlasıyla elde ettiğini belirterek harcamaların tamamen kişisel tercih olduğunu ifade etti.

Gözlerin çevrildiği Ecrin Su Çoban veya ailesinden, sosyal medyayı sallayan bu "servet değerindeki tatil" iddialarına ilişkin henüz resmi bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.