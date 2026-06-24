Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi

Uzun süre sonra ekranlara dönen Gamze Özçelik'in yeni dizisi 'Operasyon Alesta' setinden ilk kareler yayınlandı.

Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 16:02

Uzun yıllardır oyunculuk kariyerine ara vererek kendisini tamamen insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik hayranlarını heyecana boğan dev bir projeyle setlere geri döndü. TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşacak olan, Üs Yapım imzalı Operasyon Alesta dizisinin çekimleri başladı. Uzun bir aranın ardından ilk kez setten paylaşılan Gamze Özçelik kareleri sosyal medya platformlarında adeta deprem etkisi yaratarak büyük bir yankı uyandırdı.

Gamze Özçelik uzun bir aranın ardından Operasyon Alesta dizisiyle ekranlara dönüyor. tabii platformunda yayınlanacak Üs Yapım imzalı proje setten paylaşılan ilk karelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Afrika'da geçen askeri temalı dizide Özçelik, Zeynep adlı idealist bir mühendisi canlandırıyor. Yunus Ozan Korkut'un yönettiği, Onur Böber'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor.

Devlet Destekli Dev Prodüksiyon: Operasyon Alesta

Süreyya Yaşar Önal liderliğinde Üs Yapım tarafından titizlikle yürütülen proje dijital platform tabii'nin 2026 yılındaki en iddialı ve yüksek bütçeli içeriklerinden biri olmaya aday. Askeri operasyonel ve stratejik temaları merkezine alan dizi gerçekçilik dozunu artırmak adına Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın doğrudan lojistik ve stratejik desteğiyle hayata geçiriliyor.

Afrika’da İdealist Bir Mühendis: Zeynep

Gerçek hayatında da sık sık Afrika kıtasına giderek su kuyuları açan ve mazlumlara yardım eli uzatan Gamze Özçelik dizide adeta kendi ruhunu yansıtan bir karaktere hayat veriyor.

Başarılı oyuncu hikaye gereği Afrika'da stratejik ve zorlu görevler üstlenen ideallerinin peşinden giden Zeynep adlı güçlü bir mühendisi canlandırıyor. Setten sızan ilk fotoğraflarda Özçelik'in karaktere olan uyumu ve yıllar geçmesine rağmen kameralar karşısındaki büyüleyici aurası hayranlarından tam not aldı.

Yıldızlar Geçidi Oyuncu Kadrosu

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu senaryosunu ise askeri dramalardaki başarısıyla bilinen Onur Böber'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu da tam anlamıyla şampiyonlar ligi gibi. Dizide Gamze Özçelik'e eşlik edecek kilit kadroda şu isimler yer alıyor:

Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı ve Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik'in bu iddialı dönüşü şimdiden dijital dünyanın en çok konuşulan magazin ve televizyon olayı haline geldi.

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