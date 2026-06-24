Yüzyılın Düeti İçin Stüdyoya Girdiler! Tarkan Ve Reynmen'den Dev İş Birliğі!

Türk pop müziğinin efsane ismi Megastar Tarkan'la dijital dünyanın ve müzik listelerinin iddialı ismi Reynmen (Yusuf Aktaş) ezber bozacak yepyeni bir proje için güçlerini birleştirdi. Uzun süredir gizemini koruyan bu dev iş birliği ikilinin sosyal medya hesaplarından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla resmen duyuruldu. Pop ve dijital dünyanın bu dev buluşması müzik sektöründe şimdiden yılın en büyük bombası olarak nitelendiriliyor.

Tarkan ve şarkıcı Reynmen yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi. Megastar konuyla ilgili sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından Reynmen'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve mesajına "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullandı. Tarkan mesajına alev emojisi bırakmayı da ihmal etmedi.

Reynmen’den Megastar Tonlaması ve İkonik Öpücük

Reynmen, yeni çıkaracağı şarkıyı Tarkan tarzındaki videosuyla duyurdu. pic.twitter.com/B15INjgqvx — Populicc (@populicc) June 22, 2026

Sosyal medyayı sallayan asıl eğlenceli anlar ise Reynmen'in kendi hesabından paylaştığı videoyla geldi. Tarkan'ın yıllardır hafızalara kazınan o naif konuşma tarzını jest ve mimiklerini taklit ederek bir video çeken Reynmen videonun sonuna bir de Megastar tarzı meşhur öpücüğünden kondurdu.

Reynmen, Tarkan tonlamasıyla hayranlarına heyecan dolu şu sözlerle seslendi:

"Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum."