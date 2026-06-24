Beyazlar İçinde Bir Kuğu! Seda Bakan'ın Tatil Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

Ekranların en sempatik, en doğal ve başarılı oyuncularından Seda Bakan yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve eğlenceli aile hayatıyla sık sık takdir toplayan güzel oyuncu bu kez zarafetiyle büyüledi. Tatil beldesinde beyaz bir elbiseyle kamera karşısına geçen Bakan duru güzelliği ve fit görünümüyle kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Yaz Şıklığı Göz Kamaştırdı

Her zaman neşeli ve enerjik tavırlarıyla tanınan iki çocuk annesi Seda Bakan bu defa asil ve kuğu gibi tarzıyla ön plana çıktı. Yaz esintisine uyum sağlayan uçuş uçuş beyaz elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu hem zarafeti yakaladı hem de doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Seda Bakan tatilden paylaşımlarda bulundu. Beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçen ismin pozları, takipçileri ve magazin dünyası tarafından büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Seda Bakan'ın Yaz günlüğü notuyla paylaştığı bu büyüleyici kareler sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Şıklığıyla moda otoritelerinden tam not alan oyuncunun fotoğraflarının altına hem hayranlarından hem de ünlü dostlarından övgü dolu yorumlar yağdı.

Takipçileri güzel oyuncuya; "Beyaz renk sana inanılmaz yakışmış", "İki çocuktan sonra bu fitlik halis mi?", "Seda Bakan zarafeti diye bir şey var" şeklinde binlerce beğeni mesajı bıraktı.