Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu

Aşkları dolu dizgin devam eden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den yeni bir fotoğraflar geldi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 19:14

Şu sıralar sevgilisiyle tatilde olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile verdiği yeni pozunu Instagram hesabından yayınladı. Çiftin bu samimi ve keyifli tatil pozu, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören fotoğraf, Bastık ve Tütüncü'nün mutlu anlarını yansıtıyor. İkilinin tatildeki neşeli ve romantik halleri, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Paylaşım, çiftin arasındaki uyumu ve sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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