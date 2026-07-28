Anne Yarısı Oyuncuları Okuma Provasında Bir Araya Geldi! Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk Başrolde

NOW ekranlarının yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Anne Yarısı dizisi için geri sayım resmen başladı. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizi; Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve usta oyuncu Esra Dermancıoğlu gibi güçlü isimleri aynı kadroda buluşturuyor. Büyük merakla beklenen projenin oyuncuları çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek senaryoyu birlikte seslendirdi. Ekip prova boyunca sergilediği samimi ve neşeli tavırlarıyla yeni sezona hazır olduklarının mesajını verdi.

Çekimler Büyüleyici Atmosferiyle Kapadokya'da Başlıyor

Senaryo okumasında karakterlerine ilk kez hayat veren dev kadro okuma provası boyunca hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşadı. Çekim takvimi de netleşen dizinin setinin çok yakında Türkiye'nin masalsı coğrafyası Kapadokya'da kurulacağı açıklandı. Kapadokya'nın eşsiz görsel atmosferini ekrana taşıyacak olan yapım hem derinlikli hikayesiyle hem de sinematik görselliğiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk Uyumuna Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Okuma provasından paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Uzun bir aradan sonra ekranlara iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanan Burcu Özberk ile yeni partneri Cihangir Ceyhan'ın yan yana gelişindeki enerji takipçilerden tam not aldı. Dizi çiftinin uyumunu çok beğenen kullanıcılar gönderilerin altına "Bu dizi tutar", "Şahane bir ikili olmuşlar" ve "Senaryosu merak uyandırıyor" gibi yüzlerce destek mesajı yağdırdı.