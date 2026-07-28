Hayko Cepkin'in Adliyedeki Görüntüleri Gündem Oldu: "Her Şeyi Köpürtün Anasını Satayım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü AHBAP soruşturması kapsamında adliyeye çağrılan Hayko Cepkin adliye girişinde gazetecilerle birbirine girdi. Karşısında kameraları görünce sinirlerine hakim olamayan ünlü rockçı kurulan cümlelere sitem etti.

Adliye binasına girerken bir muhabirin "İfade mi vereceksiniz?" sorusunu duyan Cepkin kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

İfade Değil Bilgime Başvurulacak

Soru karşısında adımını durdurup gazetecilere dönen ünlü isim lafı hemen düzeltti: "İfade vereceksiniz ne demek? Bilgime başvurulacak efendim"

Tepkisinin dozunu saniye saniye artıran Cepkin konuşmasının devamında sitemini şu sözlerle sürdürdü:

"Herkes 'İfade vereceksiniz' deyip duruyor. Bu ne lan? Telefon açtılar bana sadece 'Bilginize başvuracağız' dediler. Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz!"

Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Hayko Cepkin: “Herkes ‘ifade vereceksiniz’ diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, bilginize danışacağız dediler.



Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz.”pic.twitter.com/yk4rBSeI5L https://t.co/RLXIyLEnQj — BPT (@bpthaber) July 28, 2026

Telefonla aranarak adliyeye davet edildiğini ve ortada şüpheli bir durum olmadığını vurgulayan ünlü müzisyenin o anları saniye saniye kaydedildi.

Adliye koridorundaki bu sert çıkış video kaydının internete düşmesiyle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.