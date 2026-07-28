Hayko Cepkin'in Adliyedeki Görüntüleri Gündem Oldu: "Her Şeyi Köpürtün Anasını Satayım"

AHBAP soruşturmasında adliyeye çağrılan Hayko Cepkin gazetecilerin "İfade vereceksiniz" lafına çok sinirlendi: "Her şeyi köpürtün!"

Hayko Cepkin'in Adliyedeki Görüntüleri Gündem Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 16:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü AHBAP soruşturması kapsamında adliyeye çağrılan Hayko Cepkin adliye girişinde gazetecilerle birbirine girdi. Karşısında kameraları görünce sinirlerine hakim olamayan ünlü rockçı kurulan cümlelere sitem etti.

Adliye binasına girerken bir muhabirin "İfade mi vereceksiniz?" sorusunu duyan Cepkin kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

İfade Değil Bilgime Başvurulacak

Soru karşısında adımını durdurup gazetecilere dönen ünlü isim lafı hemen düzeltti: "İfade vereceksiniz ne demek? Bilgime başvurulacak efendim"

Tepkisinin dozunu saniye saniye artıran Cepkin konuşmasının devamında sitemini şu sözlerle sürdürdü:

"Herkes 'İfade vereceksiniz' deyip duruyor. Bu ne lan? Telefon açtılar bana sadece 'Bilginize başvuracağız' dediler. Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz!"

Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Telefonla aranarak adliyeye davet edildiğini ve ortada şüpheli bir durum olmadığını vurgulayan ünlü müzisyenin o anları saniye saniye kaydedildi.

Adliye koridorundaki bu sert çıkış video kaydının internete düşmesiyle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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